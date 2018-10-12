Ankara Uluslararası Film Festivali, 2019 Nisan ayında sinemaseverlerle buluşuyor

Türkiye’nin köklü festivallerinden Ankara Uluslararası Film Festivali güçlendirilmiş kadrosuyla sinemaseverlerle 2019 Nisan ayında 30. kez buluşmaya hazırlanıyor.

Türkiye’nin köklü festivallerinden Ankara Uluslararası Film Festivali güçlendirilmiş kadrosuyla sinemaseverlerle 30. kez buluşmaya hazırlanıyor. 30 yılın görkemine yakışır bir festival için bir yandan kadro güçlendirilirken öte yandan gösterime girecek filmler de titizlikle seçiliyor. Bu yıl Festival Başkanlığını Ümit Sezgin, Genel Koordinatörlüğü Ebru Taşkın üstlendi. Festivali düzenleyen Dünya Kitle İletişimi Araştırma Vakfı Başkanı İrfan Demirkol izleyiciye unutulmaz bir festival yaşatmak istediklerini belirtti. Festivali düzenleyen Dünya Kitle İletişimi Araştırma Vakfı olağan mütevelli heyet toplantısında önemli kararlar aldı. Vakıf yönetim kurulu yeniden seçilirken, festival yönetimi de önemli isimlerle güçlendirildi. İrfan Demirkol başkanlığındaki vakıf yönetim kuruluna, Hacer Yıldız, Prof. Dr. Ruken Öztürk, Prof. Dr. Selçuk Candansayar ve Vedat Yazıcıoğlu seçildi. Onursal Başkanlığını Prof. Dr. Oğuz Onaran, Kreatif Direktörlüğünü İnci Demirkol’un yürüttüğü festival yönetimine bu yıl iki önemli isim katıldı. Gazeteci Ümit Sezgin Festival Başkanı seçilirken, İletişim Danışmanı Ebru Taşkın Genel Koordinatör olarak belirlendi. Vakıf Başkanı İrfan Demirkol, ’’30 yıl bir festival için son derece önemli bir süreçtir. Bunu başarabilmek gerçekten övgüye değer emek istiyor. Mahmut Tali Öngören hocamızın başlattığı bu sürece katkı veren herkes kutlanmayı hak ediyor’’ ifadelerini kullandı.

Yarışmaya katılımlar, 12 Kasım 2018 tarihinde açılacak ve 11 Ocak 2019’a kadar sürecek

Son yıllarda yaşanan kimi politik tartışmaların ve ekonomik sıkıntıların Türkiye’de düzenlenen film festivallerine ciddi zararlar verdiğini söyleyen Festival Başkanı Ümit Sezgin ise “Ankara Uluslararası Film Festivali bu süreci yara almadan aşmayı başardı. Günümüzde yaşananlar göz önüne alınırsa festivallere her zamankinden daha çok ihtiyaç olduğu ortada” dedi. Festival olarak Türk sinemasına destek vermeye ve izleyiciyi dünya sinemasının seçkin örnekleriyle buluşturmaya devam ettiklerini söyleyen Sezgin, tüm sinemaseverleri, kültür insanlarını, ilgili kurum ve kuruluşları festivallere destek olmaya çağırdı. Sezgin, ’’Şimdi sinema ve festivallerin yanında olmanın tam zamanı. Kültür alanında yaşadığımız pek çok sorunun çözümü burada yatıyor. Ankara Uluslararası Film Festivaline ve diğer film festivallerine destek olmak, katılmak iyi başlangıçtır’’ diye konuştu.

Festivalde dünya sinemasından film gösterimlerinin yanı sıra her yıl olduğu gibi, Ulusal Uzun Film Yarışması, Ulusal Uzun Proje Geliştirme Desteği, Ulusal Belgesel Film Yarışması ve Ulusal Kısa Film Yarışması düzenlenecek. Yarışmaya katılımlar 12 Kasım 2018 tarihinde açılacak ve 11 Ocak 2019’a kadar sürecek.

Festival genel koordinatörü Ebru Taşkın ise verilecek ödülleri, Ulusal Uzun Film Yarışması; En İyi Filmin yapımcısına 50 bin TL, Mahmut Tali Öngören En İyi İlk Filmin yönetmenine 10 bin TL, Ulusal Uzun Proje Geliştirme Desteği: En İyi Projeye 30 bin TL, Ulusal Kısa Film Yarışması: En İyi Kısa Filme 10 bin TL, Ulusal Belgesel Film Yarışması: En İyi Belgesel Filme 20 bin TL olarak açıkladı.

Ayrıca Taşkın, 30. Ankara Uluslararası Film Festivalinin afişini belirlemek üzere önümüzdeki günlerde afiş yarışması düzenleneceğini de açıkladı.