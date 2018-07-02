ANKARA:
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02 Temmuz 2018 Pazartesi 15:31

Ankara’da hırsızlık, yankesicilik, dolandırıcılık gibi suçlardan 181 şahıs tutuklandı

Ankara Valiliği İl Emniyet Müdürlüğünce, Altındağ, Çankaya, Keçiören, Mamak, Yenimahalle ve Pursaklar ilçe sorumluluk bölgesinde bulunan caddeler, sokaklar ile umuma açık yerlerde ve bu yerlerde bulunan kişilerin üstlerinde, araçlarında ve eşyalarında yapılan uygulama sonucunda; GBT sorgusu yapılan 177 bin 546 şahıstan, çeşitli suçlardan arandığı tespit edilen bin 800’ü yakalandı ve hırsızlık, yankesicilik, dolandırıcılık gibi suçlardan 181 şahıs tutuklandı.

Ankara'da hırsızlık, yankesicilik, dolandırıcılık gibi suçlardan 181 şahıs tutuklandı
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Ankara Valiliği İl Emniyet Müdürlüğünce, Altındağ, Çankaya, Keçiören, Mamak, Yenimahalle ve Pursaklar ilçe sorumluluk bölgesinde bulunan caddeler, sokaklar ile umuma açık yerlerde ve bu yerlerde bulunan kişilerin üstlerinde, araçlarında ve eşyalarında yapılan uygulama sonucunda; GBT sorgusu yapılan 177 bin 546 şahıstan, çeşitli suçlardan arandığı tespit edilen bin 800’ü yakalandı ve hırsızlık, yankesicilik, dolandırıcılık gibi suçlardan 181 şahıs tutuklandı.

Ankara Valiliği İl Emniyet Müdürlüğünce, 14 Haziran 2018 günü saat 08.00’den 28 Haziran 2018 günü saat 08.00’e kadar, Altındağ, Çankaya, Keçiören, Mamak, Yenimahalle ve Pursaklar ilçe sorumluluk bölgesinde bulunan caddeler, sokaklar ile umuma açık yerlerde ve bu yerlerde bulunan kişilerin üstlerinde, araçlarında ve eşyalarında yapılan uygulama sonucunda; GBT sorgusu yapılan 177 bin 546 şahıstan, çeşitli suçlardan arandığı tespit edilen bin 800’ü yakalandı ve hırsızlık, yankesicilik, dolandırıcılık gibi suçlardan 181 şahıs tutuklandı. 47 bin 294 oto kontrol edilerek, çalıntı olan 40 araç bulundu.

50 motosiklete, 206 modifiyeli araca 2918 sayılı Karayolları Trafik Kanunu’na aykırılıktan işlem yapıldı. 727 şahsa ise idari işlem yapıldı.

Ayrıca uygulamalarda; 1 adet ruhsatlı tabanca, 59 adet ruhsatsız tabanca, 1 belgeli tüfek, 33 belgesiz tüfek, 52 adet kurusıkı silah, 26 adet kesici ve delici alet, bin 443 adet değişik çapta fişek, 2.155 gram uyuşturucu madde, bin 651 adet uyuşturucu hap, 7 bin 579 adet kaçak bandrolsüz sigara ele geçirildi.
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