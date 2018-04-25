Ankara’da minikler Çanakkale şehitleri için yürüdü

Ankara’da Gençlik ve Spor Bakanlığınca düzenlenen “57. Alay Vefa Yürüyüşü” etkinliğinde ilkokul ve ortaokul öğrencileri, Çanakkale şehitlerinin hatırasını yaşatmak için yürüdü.

Ankara’da Gençlik ve Spor Bakanlığınca düzenlenen “57. Alay Vefa Yürüyüşü” etkinliğinde ilkokul ve ortaokul öğrencileri, Çanakkale şehitlerinin hatırasını yaşatmak için yürüdü.

Gençlik Hizmetleri ve Spor İl Müdürlüğü ile Gençlik Merkezleri himayesinde Çanakkale kara savaşlarının 103. yılı dolayısıyla "57. Alay Vefa Yürüyüşü" etkinliği gerçekleştirildi. Sabah saatlerinde Yenimahalle’deki Yahyalar Merkez Camii’nde bir araya gelen miniklere, namaz sonrasında çorba ikramında bulunuldu. Etkinlikte Gençlik Hizmetleri ve Spor İl Müdürü Gürhan Yıldız da hazır bulundu.

Grup daha sonra 200 metre uzunluğundaki dev Türk bayrağı eşliğinde Karşıyaka Mezarlığı’na doğru yürüyüşe başladı. Salavatlar, tekbirler ve dualar eşliğinde mezarlığa giriş yapan grup, polis şehitliği ile 15 Temmuz Şehitliği’ndeki kabirleri ziyaret etti. Mezarlıkta gerçekleştirilen Kur’an-ı Kerim tilavetinin ardından etkinlik sona erdi.