ANKARA:
Yorum Yap Yazdır Facebook'ta Paylaş

25 Nisan 2018 Çarşamba 08:52

Ankara’da minikler Çanakkale şehitleri için yürüdü

Ankara’da Gençlik ve Spor Bakanlığınca düzenlenen “57. Alay Vefa Yürüyüşü” etkinliğinde ilkokul ve ortaokul öğrencileri, Çanakkale şehitlerinin hatırasını yaşatmak için yürüdü.

Ankara'da minikler Çanakkale şehitleri için yürüdü
Facebook'ta Paylaş Tweetle Google+ Paylaş LinkedIn'de Paylaş
banner568

Ankara’da Gençlik ve Spor Bakanlığınca düzenlenen “57. Alay Vefa Yürüyüşü” etkinliğinde ilkokul ve ortaokul öğrencileri, Çanakkale şehitlerinin hatırasını yaşatmak için yürüdü.

Gençlik Hizmetleri ve Spor İl Müdürlüğü ile Gençlik Merkezleri himayesinde Çanakkale kara savaşlarının 103. yılı dolayısıyla "57. Alay Vefa Yürüyüşü" etkinliği gerçekleştirildi. Sabah saatlerinde Yenimahalle’deki Yahyalar Merkez Camii’nde bir araya gelen miniklere, namaz sonrasında çorba ikramında bulunuldu. Etkinlikte Gençlik Hizmetleri ve Spor İl Müdürü Gürhan Yıldız da hazır bulundu.

Grup daha sonra 200 metre uzunluğundaki dev Türk bayrağı eşliğinde Karşıyaka Mezarlığı’na doğru yürüyüşe başladı. Salavatlar, tekbirler ve dualar eşliğinde mezarlığa giriş yapan grup, polis şehitliği ile 15 Temmuz Şehitliği’ndeki kabirleri ziyaret etti. Mezarlıkta gerçekleştirilen Kur’an-ı Kerim tilavetinin ardından etkinlik sona erdi.
Facebook'ta Paylaş Tweetle Google+ Paylaş LinkedIn'de Paylaş

NOT: Haber sitemizde Haber Kaynağı belirtilmeyen haberler İhlas Haber Ajansı (İHA)'ya aittir. Haber sitemiz İHA Abonesidir. Kaynağı belirtilmeyen butür Haberleri alıp kullananlar bunun yasal sorumluluklarını kabul etmiş sayılırlar. Ayrıca, Yorum kısmına kredi reklamı, organ kaçaklığını teşvik edici yorum yapanların IP'leri savcılığa verilecektir.



İlgili Galeriler
Kenan Akdoğan'ın Oğlu Muhsin Alper'in Sünnet Düğünü Kenan Akdoğan'ın...
Malatya'yı kana bulayacaklardı Malatya’yı kana...
Malatya'ya 2 şehidin acısı düştü Malatya'ya 2...
Malatya'da ‘Evet' kutlaması Malatya’da ‘Evet’...
Anahtar Kelimeler
Misafir Avatar
İsim
Yorum Gönder
Kalan Karakter:
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, pornografik, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.
İlgili Haberler
Yukarı Çık


Bumerang - Yazarkafe


Haberi Oku