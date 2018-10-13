ANKARA:
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13 Ekim 2018 Cumartesi 14:03

Ankara’nın başkent oluşunun 95. yıl dönümü törenle kutlandı

Ankara Valisi Ercan Topaca, Ankara’nın başkent oluşunun 95. yıl dönümü nedeniyle 1. Mecliste düzenlenen kutlama törenine katıldı.

Ankara'nın başkent oluşunun 95. yıl dönümü törenle kutlandı
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Ankara Valisi Ercan Topaca, Ankara’nın başkent oluşunun 95. yıl dönümü nedeniyle 1. Mecliste düzenlenen kutlama törenine katıldı.

Kutlama töreninde konuşan Vali Ercan Topaca, başta Gazi Mustafa Kemal Atatürk olmak üzere bütün şehitleri, Ankara’nın başkent olmasına ve bugüne kadar imarına katkı yapmış bütün devlet adamlarını rahmet ve şükranla andığını söyledi. Başkentlerin önemli olduğunu belirten Topaca, devletin adeta kalbi konumundaki başkentlerin imarı, geliştirilmesi, sahip olması gereken altyapı ve üst yapının başkentlerin dünyaya tanıtım vesilesi olduğunu kaydetti. Topaca, "Bizim başkentimiz de Cumhuriyet’in ilk kurulduğu andan itibaren bu anlamda bize hizmet etmiş ve bütün devlet adamlarımız tarafından önemsenmiştir. Şehrin alt ve üst yapısı, hizmet binaları, yerleşimi ve diğer hizmetleri güzel bir şekilde tanzim edilmiştir” diye konuştu.

1923’ten itibaren Cumhuriyet’le birlikte Meclisin açılmasından sonra Ankara’nın geliştirilmesine başlandığını söyleyen Topaca, “Ankara’nın planlanması için yurt dışından da mimarlar getirtilmiş. Bugün Çankaya’da, Ulus’ta kullandığımız pek çok bina zamanın kültürünü ve ruhunu yansıtacak şekilde planlanmıştır. Bugün Ankara, o günlerde atılan adımların, hedefin, çalınan mayanın öyküsüdür. Hepimizin sevdiği, gurur duyduğu, tertemiz, dünyaya örnek, marka bir şehir haline gelme konusunda yeni adımlara devam ediyoruz. Şehrimizin gelişmesi, devletimize ve ülkemize yakışır bir başkent olması konusunda bizler de kentin yöneticileri olarak Ankara’nın üzerine titriyoruz” şeklinde konuştu.

Topaca, şunları kaydetti:

“Bugün Ankara’nın başkent oluşunun 95. yıl dönümü için bulunduğumuz 1. Mecliste, bu tarihi binada, Cumhuriyet’in temellerinin atıldığı, birçok tartışmanın yaşandığı, çok önemli kanunların çıkarıldığı ve sizlerin oturduğu, benim bulunduğum bu kürsüde devletimizi kuran büyüklerimizin mesai sarf ettiği, çalıştığı, terlediği bir yerde bugün olamayız. Yaşanan zorlukları hissederek buranın ruhunu teneffüs edebiliriz. Buraları tanımadan, buraları görmeden Ankara’nın ve Türkiye’nin bugün geldiği noktaları anlamanın mümkün olmadığını düşünüyorum.”

Program, Türk Tarih Kurumu Başkan Yardımcısı Prof. Dr. Güray Kırpık’ın "Ankara’nın Başkent Oluşu" konulu konferansı ile devam etti.
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