Ankara’nın başkent oluşunun 95’inci yıl dönümü kutlandı

Kahramankazan Belediyesi ve Ankara Kulübü Derneği tarafından Ankara’nın başkent oluşunun 95’inci yıl dönümü dolayısıyla anlamlı bir etkinlik gerçekleştirildi. 5-13 Ekim Uluslararası Başkent Ankara Haftası etkinlikleri kapsamında “Türk...

Kahramankazan Belediyesi ve Ankara Kulübü Derneği tarafından Ankara’nın başkent oluşunun 95’inci yıl dönümü dolayısıyla anlamlı bir etkinlik gerçekleştirildi. 5-13 Ekim Uluslararası Başkent Ankara Haftası etkinlikleri kapsamında “Türk Dünyasının Başkenti Ankara” konseri düzenlendi.

Kahramankazan Belediyesinin ev sahipliğinde Aile Yaşam Merkezi’nde düzenlenen konsere Kahramankazan Belediye Başkanı lokman Ertürk, Ankara Kulübü Derneği Genel Başkanı Metin Özarslan, ilçe protokolü ve vatandaşlar katıldı. Ankara Kulübü seymenlerinin gösterileriyle başlayan konserde Balkanlar ve Türk dünyasından gelen sanatçılar hem kendi dillerinde hem de Türkçe olarak şarkılar söyledi şiirler okudu, yöresel dans gösterilerini sundu. Salondaki izleyiciler de sanatçılara alkışlarıyla tempo tutarak destek verdi. Konser günün anısına plaket takdimi ve toplu fotoğraf çekimiyle sona erdi. Etkinliğin sonunda Türk dünyasından gelen bazı sanatçılar, Başkan Ertürk’e yöresel kıyafetlerinden hediye etti.

Başkanı Ertürk, etkinlik kapsamında Balkanlar ve Kafkaslar’dan gelen sanatçıları Kahramankazan’da ağırlamaktan onur ve mutluluk duyduklarını belirterek, “Bugün onların sayesinde görsel bir şölen yaşadık. Kendileriyle olan gönül köprülerimizle daima onların yanında olduğumuzu bir kez daha burada belirtmek isterim” dedi.

Ankara Kulübü Derneği Genel Başkanı Özarslan da, Ankara tarihinde üç önemli olayın yer aldığını belirterek, bunların Atatürk’ün Ankara’ya gelişi, Ankara’nın başkent oluşu ve Atatürk’e hemşehrilik beratının verilmesi olduğunu söyledi. Özarslan, Kahramankazan’da başlayan konserlerin Çamlıdere ve Yenimahalle’de düzenlenecek etkinliklerle devam edeceğini kaydetti.