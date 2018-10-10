ANKARA:
Yorum Yap Yazdır Facebook'ta Paylaş

10 Ekim 2018 Çarşamba 14:13

Ankara’nın başkent oluşunun 95’inci yıl dönümü kutlandı

Kahramankazan Belediyesi ve Ankara Kulübü Derneği tarafından Ankara’nın başkent oluşunun 95’inci yıl dönümü dolayısıyla anlamlı bir etkinlik gerçekleştirildi. 5-13 Ekim Uluslararası Başkent Ankara Haftası etkinlikleri kapsamında “Türk...

Ankara'nın başkent oluşunun 95'inci yıl dönümü kutlandı
Facebook'ta Paylaş Tweetle Google+ Paylaş LinkedIn'de Paylaş
banner568

Kahramankazan Belediyesi ve Ankara Kulübü Derneği tarafından Ankara’nın başkent oluşunun 95’inci yıl dönümü dolayısıyla anlamlı bir etkinlik gerçekleştirildi. 5-13 Ekim Uluslararası Başkent Ankara Haftası etkinlikleri kapsamında “Türk Dünyasının Başkenti Ankara” konseri düzenlendi.

Kahramankazan Belediyesinin ev sahipliğinde Aile Yaşam Merkezi’nde düzenlenen konsere Kahramankazan Belediye Başkanı lokman Ertürk, Ankara Kulübü Derneği Genel Başkanı Metin Özarslan, ilçe protokolü ve vatandaşlar katıldı. Ankara Kulübü seymenlerinin gösterileriyle başlayan konserde Balkanlar ve Türk dünyasından gelen sanatçılar hem kendi dillerinde hem de Türkçe olarak şarkılar söyledi şiirler okudu, yöresel dans gösterilerini sundu. Salondaki izleyiciler de sanatçılara alkışlarıyla tempo tutarak destek verdi. Konser günün anısına plaket takdimi ve toplu fotoğraf çekimiyle sona erdi. Etkinliğin sonunda Türk dünyasından gelen bazı sanatçılar, Başkan Ertürk’e yöresel kıyafetlerinden hediye etti.

Başkanı Ertürk, etkinlik kapsamında Balkanlar ve Kafkaslar’dan gelen sanatçıları Kahramankazan’da ağırlamaktan onur ve mutluluk duyduklarını belirterek, “Bugün onların sayesinde görsel bir şölen yaşadık. Kendileriyle olan gönül köprülerimizle daima onların yanında olduğumuzu bir kez daha burada belirtmek isterim” dedi.

Ankara Kulübü Derneği Genel Başkanı Özarslan da, Ankara tarihinde üç önemli olayın yer aldığını belirterek, bunların Atatürk’ün Ankara’ya gelişi, Ankara’nın başkent oluşu ve Atatürk’e hemşehrilik beratının verilmesi olduğunu söyledi. Özarslan, Kahramankazan’da başlayan konserlerin Çamlıdere ve Yenimahalle’de düzenlenecek etkinliklerle devam edeceğini kaydetti.
Facebook'ta Paylaş Tweetle Google+ Paylaş LinkedIn'de Paylaş

NOT: Haber sitemizde Haber Kaynağı belirtilmeyen haberler İhlas Haber Ajansı (İHA)'ya aittir. Haber sitemiz İHA Abonesidir. Kaynağı belirtilmeyen butür Haberleri alıp kullananlar bunun yasal sorumluluklarını kabul etmiş sayılırlar. Ayrıca, Yorum kısmına kredi reklamı, organ kaçaklığını teşvik edici yorum yapanların IP'leri savcılığa verilecektir.



İlgili Galeriler
Malatya Vakıflar Bölge Müdürlüğü, Battalgazi İlçesini İhya Etti Malatya Vakıflar...
Yeşilyurt'ta ‘Savunma Sanayi Ve Savaş Makinaları Açık Hava Müzesi' Kuruluyor Yeşilyurt’ta ‘Savunma...
Kenan Akdoğan'ın Oğlu Muhsin Alper'in Sünnet Düğünü Kenan Akdoğan'ın...
Malatya'yı kana bulayacaklardı Malatya’yı kana...
Anahtar Kelimeler
Misafir Avatar
İsim
Yorum Gönder
Kalan Karakter:
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, pornografik, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.
İlgili Haberler
Yukarı Çık
banner499
banner529


Haberi Oku