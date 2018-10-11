Ankara’nın başkent oluşunun yıl dönümü kutlandı

Ankara’nın başkent oluşunun 95’inci yıl dönümü Ankara’da Birlik Derneğince düzenlenen programla kutlandı.

Ankara’da Birlik Derneğince Ankara’nın Başkent oluşunun 95’inci yıl dönümü şerefine program düzendi. Altınpark’ta düzenlenen geceye, Derneğin Kurucu Genel Sekreteri ve Sincan Belediye Başkanı Murat Ercan, BBP Ankara İl Başkanı Mahir Alay, dernek yöneticileri ve üyeleri katıldı.

Saygı duruşu ve İstiklal Marşının okunmasıyla başlayan programda sahneyi ilk olarak Ankaralı Sanatçı Anıl Aras aldı. Anıl Aras’ın seslendirdiği eserlerin ardından sanatçıya ve program sponsorlarına plaket takdim edildi. Ankara’da Birlik Derneği Genel Başkanı Bayram Mutlu yaptığı konuşmada, "İçinde bulunduğumuz haftanın Ankara’nın başkent oluşunun yıl dönümüne denk gelmesi nedeniyle ve bir kent derneği olmamız hasebiyle Ankara’da Birlik Derneği olarak, bugün burada Ankara’da Birlik şöleni düzenledik, sizlerin bu şölende güzel vakitler geçirmenizi hedefliyoruz" dedi.

Program Ömer Faruk Bostan, Seda Kara ve Veli Erdem Karakülah konserleri ile gecenin ilerleyen saatlerine kadar devam etti.