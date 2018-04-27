Ankara’ya Ankaralı milletvekili adayı

Tanış Ankara Gazetesi İmtiyaz Sahibi Araştırmacı Gazeteci Sonnur Hakbilen, 24 Haziran’da yapılacak erken seçimde AK Parti’den Ankara milletvekili aday adayı oldu.

Milletvekili olmak isteyenler için aday adaylığı başvuru sürecinin başlamasının ardından Ankara’da milletvekili aday adaylıkları belli oluyor. Tanış Ankara Gazetesi İmtiyaz Sahibi Araştırmacı Gazeteci Sonnur Hakbilen de AK Parti’den Ankara milletvekili aday adayı oldu. AK Parti Ankara İl Başkanlığına gelerek başvurusunu yapan Hakbilen, “24 Haziran’dan sonra Sayın Recep Tayyip Erdoğan’ın cumhurbaşkanlığında 2023 hedefine emin adımlarla yürüyecektir. Son 16 yılda devrim gibi nitelendirilecek çok önemli icraatlar imza atıldı. Önümüzdeki sürecin geçen 16 yıldan daha önemli olacağını düşünüyorum. Süregelen durumun yerine daha güçlü, şeffaf, hesap verebilir, demokrat bir cumhuriyetin inşa sürecinin başlayacağını, bu çerçevede yeni anayasanın hayata geçmesine tanıklık etmek yerine sürecin içinde olup görev almanın daha doğru olacağını düşündüm. Bu nedenle de elimi taşın altına koyup, bu mücadeleyi AK Parti içerisinde sürdürmek için yola çıktım" dedi.

“Ankara’ya hizmet için aday oldum”

Memleketine vefa borcunu ödemek için Ankara’dan aday adayı olmayı tercih ettiğini kaydeden Hakbilen, "Bana hiç kimse bir liste güvencesi vermedi. Kendimi teşkilata ve halka emanet ediyorum. Onların da bana sahip çıkacağını düşünüyorum. Eğer listede yerimizi alır veya almasak da fark etmez bu konudaki mücadelemiz devam edecek. Doğup büyüdüğüm topraklara vefa borcumu ödemek istedim. Allah nasip eder milletvekili olursam önce Ankaralılar için, sonra ülkem için en iyi şekilde çalışacağım. 24 Haziran seçimleri ülkemize ve milletimize hayırlara vesile olmasını temenni ediyorum” dedi.

Sonnur Hakbilen kimdir?

Ankara’nın Haymana ilçesinde 1985 yılında dünyaya geldi. Lise eğitimini Mimar Sinan Lisesinde, lisans eğitimini Anadolu Üniversitesi İşletme Bölümünde tamamladı. Lisans eğitimine devam ettiği dönemde çalışma hayatına atılarak satış müdürlüğü yaptı. 2001 yılında AK Parti Yenimahalle Kurucu Gençlik Kolları Başkan Yardımcılığı ile siyaset hayatına başladı. 2002-2004 yılları arası Yenimahalle Gençlik Derneği Kadın Kolları Başkanlığı görevinde bulundu. 2013 yılına kadar özel sektörde çalışma hayatıma devam etti. 2014 yılında Tanış Ankara gazetesini kurarak yerel gazetecilikte Ankara’nın 25 ilçesinin sesi oldu. 2014-2015 yılları arasında Ankara Yenimahalle İlçe Başkan Yardımcısı (Tanıtım Medya Birimi Başkanı) görevini ifa etti. 2015 yılında AK Parti Yenimahalle Seçim Koordinasyon Merkezi (SKM) Başkan Yardımcılığı SKM Başkan Yardımcısı ve Sonuç Alım Sistemi (SAS) Başkanlığı görevini yaptı. 2015 yılında Tanış Beypazarı gazetesi ile Beypazarı, Nallıhan, Güdül, Ayaş ilçelerinde en doğru ve en güncel haberciliği, TSPOR dergisi ile de amatör sporlara ilgi çekmeyi hedefleyerek yayın hayatına devam ediyor. 2015-2016 yılları arasında Başkent Ankara Dernekleri Federasyonu Kadın Kolları Başkanı olarak kadınları bilinçlendirme, toplumsal değerlere sahip çıkma, toplumda kadının yeri ve önemi konularında programlar organize ederek 400 kadına eğitimler verilmesine öncülük etti. 2002 yılından itibaren uyuşturucuyla mücadele ile ilgili ciddi çalışmaları oldu. 2018 yılında Yeşilay Danışmanlık Merkezi (YEDAM) Ankara Kurucu üyesi olarak madde bağımlısı gençleri topluma kazandırmayı amaç edindi. Aynı zamanda Ankara Valiliği İl Bağımlılık ile Mücadele İletişim Teknik Çalışma Grubu Üyesi (Medya Temsilcisi) olarak bağımlılıklarla mücadelenin medyaya yansıyan olumlu olumsuz yönleri konusunda fikirler sunarak sosyal sorumluluk bilinciyle hareket etmekte. Hakbilen, Türk Dünyası İnsan Hakları Derneği, Anadolu Gönül Erleri Çevre Eğitim Kültür ve Yardımlaşma Derneği ve Türkiye Yerel Gazeteciler Derneği üyesi.