Anne sütü obeziteyi önlüyor

Doğasında Doğum Derneği tarafından Koru Hastanesinin desteğiyle anne sütü konusunda kampanya başlatıldı. Kampanya kapsamında Yenimahalle Belediyesi ev sahipliğinde bir seminer düzenlendi.

Anne sütüyle beslenme ve normal doğumla ilgili toplumu bilinçlendirmeyi hedefleyen kampanya, belediyenin ev sahipliğinde Dört Mevsim Tiyatro Salonu’nda Ebe Özgül Kalkır ve Kadın Hastalıkları ve Doğum Uzmanı Op. Dr. Süleyman Akarsu tarafından verilen seminerle vatandaşlara anlatıldı. Seminerde anne sütünün önemini vurgulayan Op. Dr. Süleyman Akarsu, “Anne sütü, bebeklerin doğal olarak büyümesini ve gelişmesini sağlayan en önemli besindir. Herhangi bir yiyecek ya da besin anne sütünün yerine kullanılamaz. Gelişen teknoloji ve üretilen besinler anne sütünün yerini tutamaz. Bebeklerinize anne sütü verin, anne sütü hem bedavadır hem de çok faydalıdır” dedi.

Anne sütünün bebeğin kilo dengesi üzerinde de önemli bir etkisi olduğunu belirten Akarsu, “Anne sütü ile beslenen bebeklerin ileri yaşlarda aşırı kilo ve obezite riskleri daha düşüktür. Çünkü anne sütü bebeklerin daha iyi beslenme alışkanlığı edinmesini ve bebeğin doymasını sağlar. Daha az insülin ve daha fazla leptin içerdiği için de bebeğin aşırı kilo almasını önler” diye konuştu.

“Sezaryen bir kurtarma operasyonudur”

Normal ve sezaryen doğum hakkında konuşan Ebe Özgül Kalkır ise, sezaryenin bir doğum şekli olmadığının altını çizdi. Kalkır, “Normal doğum bebeğe de, anneye de faydalıdır. Örneğin normal doğum ile dünyaya gelen bebeklerde solunum sıkıntısı gelişme riski daha azdır. Bunun nedeni bebeğin doğum kanalından geçerken uğradığı baskıdan dolayı akciğerlerindeki amnion suyunun atılması olarak düşünülmektedir. Normal doğum yapan annenin iyileşme süresi sezaryenle çocuğunu dünyaya getiren anneye göre ise çok daha kısadır. Bu verdiğim sadece birkaç örnek. Ben sezaryenin karşısında değilim ancak sezaryeni önermiyorum. Bana göre sezaryen bir doğum şekli değil, bir kurtarma operasyonudur” dedi.