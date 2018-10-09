ANKARA:
Yorum Yap Yazdır Facebook'ta Paylaş

09 Ekim 2018 Salı 10:15

Anneler ve anne adayları bilgilendirildi

Kahramankazan Belediyesince düzenlenen seminerle, anneler ve anne adayları çocuk bakımı ve sağlığı konularında bilgilendirildi.İlçe halkının bilgilendirilmesi konularında yaptığı çalışmalarla fark oluşturan Kahramankazan Belediyesi,...

Anneler ve anne adayları bilgilendirildi
Facebook'ta Paylaş Tweetle Google+ Paylaş LinkedIn'de Paylaş
banner568

Kahramankazan Belediyesince düzenlenen seminerle, anneler ve anne adayları çocuk bakımı ve sağlığı konularında bilgilendirildi.

İlçe halkının bilgilendirilmesi konularında yaptığı çalışmalarla fark oluşturan Kahramankazan Belediyesi, anlamlı bir seminer gerçekleştirdi. Kahramankazan Belediyesi çok amaçlı Toplantı Salonu’nda gerçekleştirilen seminer ile anneler ve anne adayları çocuk bakımı konusunda bilgilendirildi. Seminere ilçedeki anneler ve anne adayları yoğun ilgi gösterdi. Kahramankazan Hamdi Eriş Devlet Hastanesinde görevli uzman çocuk doktorları ve hemşireleri tarafından verilen seminerde katılımcılara çocuk bakımı ve sağlığı konuları anlatıldı.

Elimizden geleni yapıyoruz

Kahramankazan Belediye Başkanı Lokman Ertürk de semineri veren doktor ve hemşirelere teşekkür ederek, günün anısına çeşitli hediyeler takdim etti. Başkan Ertürk, belediye olarak vatandaşlarımızı bilinçlendirmek için ellerinden geleni yaptıklarını belirterek, “Çocuk bakımı ve sağlığı konularında annelerimiz ve anne adaylarımız bilgilendirildi. Cumhurbaşkanımız Recep Tayyip Erdoğan ve değerli eşleri Emine Erdoğan hanımefendinin talimatları doğrultusunda geleceğimizin ve ülkemizin teminatı olan yavrularımız ve onların değerli anneleri için elimizden geleni yapıyoruz ve yapmaya devam edeceğiz” diye konuştu.
Facebook'ta Paylaş Tweetle Google+ Paylaş LinkedIn'de Paylaş

NOT: Haber sitemizde Haber Kaynağı belirtilmeyen haberler İhlas Haber Ajansı (İHA)'ya aittir. Haber sitemiz İHA Abonesidir. Kaynağı belirtilmeyen butür Haberleri alıp kullananlar bunun yasal sorumluluklarını kabul etmiş sayılırlar. Ayrıca, Yorum kısmına kredi reklamı, organ kaçaklığını teşvik edici yorum yapanların IP'leri savcılığa verilecektir.



İlgili Galeriler
Malatya Vakıflar Bölge Müdürlüğü, Battalgazi İlçesini İhya Etti Malatya Vakıflar...
Yeşilyurt'ta ‘Savunma Sanayi Ve Savaş Makinaları Açık Hava Müzesi' Kuruluyor Yeşilyurt’ta ‘Savunma...
Kenan Akdoğan'ın Oğlu Muhsin Alper'in Sünnet Düğünü Kenan Akdoğan'ın...
Malatya'yı kana bulayacaklardı Malatya’yı kana...
Anahtar Kelimeler
Misafir Avatar
İsim
Yorum Gönder
Kalan Karakter:
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, pornografik, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.
İlgili Haberler
Yukarı Çık
banner499
banner529


Haberi Oku