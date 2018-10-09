Anneler ve anne adayları bilgilendirildi

Kahramankazan Belediyesince düzenlenen seminerle, anneler ve anne adayları çocuk bakımı ve sağlığı konularında bilgilendirildi.

İlçe halkının bilgilendirilmesi konularında yaptığı çalışmalarla fark oluşturan Kahramankazan Belediyesi, anlamlı bir seminer gerçekleştirdi. Kahramankazan Belediyesi çok amaçlı Toplantı Salonu’nda gerçekleştirilen seminer ile anneler ve anne adayları çocuk bakımı konusunda bilgilendirildi. Seminere ilçedeki anneler ve anne adayları yoğun ilgi gösterdi. Kahramankazan Hamdi Eriş Devlet Hastanesinde görevli uzman çocuk doktorları ve hemşireleri tarafından verilen seminerde katılımcılara çocuk bakımı ve sağlığı konuları anlatıldı.

Elimizden geleni yapıyoruz

Kahramankazan Belediye Başkanı Lokman Ertürk de semineri veren doktor ve hemşirelere teşekkür ederek, günün anısına çeşitli hediyeler takdim etti. Başkan Ertürk, belediye olarak vatandaşlarımızı bilinçlendirmek için ellerinden geleni yaptıklarını belirterek, “Çocuk bakımı ve sağlığı konularında annelerimiz ve anne adaylarımız bilgilendirildi. Cumhurbaşkanımız Recep Tayyip Erdoğan ve değerli eşleri Emine Erdoğan hanımefendinin talimatları doğrultusunda geleceğimizin ve ülkemizin teminatı olan yavrularımız ve onların değerli anneleri için elimizden geleni yapıyoruz ve yapmaya devam edeceğiz” diye konuştu.