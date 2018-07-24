Arslan, Gazeteciler ve Basın Bayramı’nı kutladı

HAK-İŞ Konfederasyonu Genel Başkanı Mahmut Arslan, 24 Temmuz Gazeteciler ve Basın Bayramı’nı kutladı. Arslan, "Gazetecilerin sendikalara üyeliklerinin önündeki işveren baskısının kaldırılarak çalışma şartlarının iyileştirildiği ve her türlü ekonomik ve sosyal haklarının korunma altına alındığı bir ortamda çalışmaları dileğiyle, tüm basın emekçilerinin bu anlamlı günlerini içtenlikle kutluyorum" dedi.

HAK-İŞ Konfederasyonu Genel Başkanı Mahmut Arslan, 24 Temmuz Gazeteciler ve Basın Bayramı’nı kutladı. Arslan, "Gazetecilerin sendikalara üyeliklerinin önündeki işveren baskısının kaldırılarak çalışma şartlarının iyileştirildiği ve her türlü ekonomik ve sosyal haklarının korunma altına alındığı bir ortamda çalışmaları dileğiyle, tüm basın emekçilerinin bu anlamlı günlerini içtenlikle kutluyorum" dedi.

Arslan, Türk basınında sansürün kaldırılışı nedeniyle kutlanan 24 Temmuz Gazeteciler ve Basın Bayramı dolayısıyla yaptığı yazılı açıklamada şu ifadelere yer verdi:

"Basın, habere ulaşma ve bunu topluma ulaştırma misyonuyla demokratik hayatın vazgeçilmez unsurlarından biridir. Basın, aynı zamanda demokratik düzene, insan haklarına ve sosyal gelişmeye de katkı sağlamaktadır. Gazetecilik, fedakarlık ve sorumluluk isteyen, zor şartlarda yapılan, toplumu bilgilendirme açısından önemli bir meslektir. Topluma doğru haber verme, objektif olma, onurlu, erdemli, adaletli ve vicdanlı bir mesleği icra eden gazeteciler, önemli bir görevi yerine getirmektedirler. Bu görevi yerine getirirken kimi zaman canları pahasına, gece-gündüz demeden fedakar ve özverili bir şekilde çalışmaktadırlar. Ancak, ulusal ve yerel medyamızda böylesi bir görev ve çalışma temposu içinde çalışan basın emekçilerimizin pek çoğunun sendikal örgütlülükten uzak, toplu iş sözleşmesiz ve sosyal haklardan mahrum bir şekilde çalışmaya itilmesi üzüntü vericidir. Gazetecilerin her türlü ekonomik ve sosyal haklarının korunma altına alınması, çalışma şartlarının iyileştirilmesi ve sendikalara üyeliklerinin önündeki işveren baskılarının kaldırılması temel öncelik olmalıdır. Tüm basın emekçilerini, Konfederasyonumuz bünyesinde bulunan Medya-İş Sendikası çatısı altında örgütlenmeye ve haklarını aramaya davet ediyorum. Bugünün, gazetecileri daha iyi anlayabilmek, zihinsel emekleri ile mesleklerinin saygınlığını artırmak ve iş hayatında yaşadıkları zorlukların farkında olmak için bir vesile olmasını temenni ediyor, tüm basın emekçilerinin 24 Temmuz Gazeteciler ve Basın Bayramını en içten duygularımla kutluyorum."