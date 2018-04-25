Aşırı terlemeye çeşitli tedavi yöntemleri ile çözüm

Terlemenin vücut ısısını dengelemek amacıyla ortaya çıkan doğal bir durum olduğunu ancak aşırı olarak terlemeye dikkat edilmesi gerektiğini belirten Dr. Fulya Tezel, çeşitli tedavi yöntemleri ile bu problemin çözülebildiğini söyledi.

Dermatoloji Uzmanı Dr. Fulya Tezel, “Bazı kimselerde özellikle koltuk altı bölgesinde olmak üzere el, ayak ve vücutta normalden fazla terleme meydana gelmektedir. Haliyle bu durum sosyal hayatı kötü etkilemektedir. İç vücut ısısı arttığında deri yüzeyinde bulunan ter bezlerinden salgılanan sıvı ile beraber vücut ısısının dengelendiği bilinmektedir. Terleme aşırı olması durumuna hiperhidroz adı verilmektedir. Bu hastalık türü birçok sebebe bağlı olarak ortaya çıkabileceğinden dolayı giderilmesi için de ortaya çıkmasına sebep olan hastalığın tedavi edilmesi gerekecektir. Aşırı terleme sorununuzu çözebilirsiniz. Bir tedavi yöntemi ile bu mümkündür” dedi.

Özellikle yaz aylarında ortaya çıkan terleme sorununun hem kişiye hem de çevrede bulunanlara zarar verdiğini ifade eden Dr. Tezel, “Yaz ayları geldiğinizde canınız sıkılsın istemiyorsanız aşırı terleme sorununuza mutlaka bir çözüm bulmanız gerekecektir. Özellikle görüntü ve koku kirliliği yaratan bu sorundan kurtulmak bir mecburiyet haline gelmiştir. Eğer sizde de aşırı derecede bir terleme sorunu varsa mutlaka bir tedavi yöntemine başvurmanız gerekmektedir. Bu gibi durumlarda sorun koltuk altı bölgesindeyse eğer öncelikle terleme engelleyici krem veya solüsyonlar kullanabilirsiniz. Ancak bu krem veya solüsyonlar yetersiz kalıyorsa eğer yeni bir tedavi yöntemi olan koltuk altı dolgusu ya da koltuk altı botoksu denilen uygulamayı deneyebilirsiniz” diye konuştu.

“Koltuk altı botoksu ile aşırı terlemeye son”

Başlangıç tedavi yöntemlerinden yarar alınamadıysa eğer deri içine küçük dozlarda enjekte edilen botoks tedavisi yöntemi ile aşırı terlemeye son verilebildiğini kaydeden Dr. Tezel, “Deri altına işleyen koltuk altı botoksu yöntemi ile botoks sinir lifleri üzerinden ter bezlerine ulaşarak bezleri uyarmaktadır. Bu uyarma ile birlikte ter bezlerini uyaran kimyasal sinyaller geçici olarak bloke edilmektedir. Bu sayede ter üretimi de engellenecektir. Her bir koltuk altı bölgesine yaklaşık 15 ile 20 arasında noktaya iğne yardımıyla enjekte edilen botokslar terlemeyi engellemeye yardımcı olmaktadır. Sadece koltuk altı bölgesinde uygulanmayan tedavi yöntemi avuç içi ve ayak bölgesindeki terlemeler için de faydalı olmaktadır. Avuç içi ve ayak bölgesi içinde uygulama şekli koltuk altı ile aynı şekilde yapılmaktadır. Etki süresi kişiden kişiye ve uygulanan tedaviye bağlı olarak değişiklik gösteren koltuk altı botoksu uygulaması 4 ile 12 ay arasında etki göstermektedir. Tekrar eden tedavi uygulamalarıyla birlikte etki süresi de uzamaktadır. Uygulama ile birlikte yanıt alınan hasta sayısı her geçen gün artmaktadır. Kesin bir tedavi yöntemi olmamakla birlikte geçici bir etki sağlayan koltuk altı botoksu uygulaması özellikle yaz aylarında büyük fayda sağlamaktadır. Ayak ve avuç içi bölgeleri içinde uygulandığı bilinen bu tedavi yönteminin o bölgelerdeki etki süresi de yine kişiye ve uygulanan tedaviye bağlı olarak 6 ile 9 ay arasında bir değişiklik göstermektedir” açıklamalarında bulundu.