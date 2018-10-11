ANKARA:
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11 Ekim 2018 Perşembe 14:55

ASO Başkanı Özdebir: "Lojistik Üssü Ankara’nın ekonomik gelişimi açısından önemli"

Ankara Sanayi Odası (ASO) Başkanı Nurettin Özdebir, "Taşımacılığın yüzde 90’dan fazlasının karayolu ile yapıldığı düşünüldüğünde Ankara Lojistik Üssü’nün Ankara’nın ekonomik olarak gelişmesi açısından son derece önemli olduğu anlaşılmaktadır" dedi.

ASO Başkanı Özdebir: 'Lojistik Üssü Ankara'nın ekonomik gelişimi açısından önemli'
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Ankara Sanayi Odası (ASO) Başkanı Nurettin Özdebir, "Taşımacılığın yüzde 90’dan fazlasının karayolu ile yapıldığı düşünüldüğünde Ankara Lojistik Üssü’nün Ankara’nın ekonomik olarak gelişmesi açısından son derece önemli olduğu anlaşılmaktadır" dedi.

ASO Başkanı Özdebir, Ankara Lojistik Zirvesi ve Fuarı’nın açılışına katıldı. Açılışta konuşan Özdebir, Türkiye’de lojistik sektörünün taşımacılık olarak düşünüldüğünü ama bu algının yavaş yavaş geride kaldığını belirterek, “Aslında lojistik tedarikten başlayıp satış sonrası hizmetlere kadar diğer hizmet alanlarını da içeren depolama, elleçleme, ambalajlama, satış sonrası hizmetler, ürünün yerine kadar teslimi gibi geniş bir yelpazeyi kapsayan bir alandır. Bu alanda hizmetlerin tek elden verilebilmesi biz sanayiciler açısından çok büyük bir nimettir. Çünkü hepimizin tek tek yapması gereken işlerin bu alanda uzmanlaşmış firmalar tarafından yapılması hem kaliteyi artırmakta hem de hizmeti daha ekonomik sunmaktadır” diye konuştu.

Lojistik sektörünün daha fazla gelişebilmesi için yeni firmaların ve yeni yatırımların yapılması gerektiğini vurgulayan Özdebir, şunları kaydetti:

"Taşımacılığın yüzde 90’dan fazlasının karayolu ile yapıldığı düşünüldüğünde Ankara Lojistik Üssü’nün Ankara’nın ekonomik olarak gelişmesi açısından son derece önemli olduğu anlaşılmaktadır. Ankara her geçen gün daha fazla sanayileşen, daha fazla üreten ve sanayinin başkenti olma yolunda ilerleyen önemli bir üretim merkezi haline geldi. Bulunduğumuz bu merkezde günde 120 civarında tır yükleniyor. ASO 1. Organize Sanayi Bölgesi’ndeki demiryolu Lojistik Üssü’nde de ayda 800 konteyner demiryolu ile naklediliyor. Şu an inşaat nedeniyle yol kapalı durumda. Yol tekrar açılınca Ankara Lojistik Üssü’ne kadar gelecektir. Böylece kombine taşımacılık da yani kara, deniz, demiryolu, yani bir ürünü en ekonomik şekilde nihai noktaya ulaştırabilecek alternatiflerin hepsinin birleştiği bir yer olacak.”
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