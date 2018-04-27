ASO istihdam seferberliğini 1. OSB’den başlattı

Ankara Sanayi Odası (ASO), Sosyal Güvenlik Kurumu ve Türkiye İş Kurumu işbirliğiyle gerçekleştirdiği istihdam teşvikleri bilgilendirme toplantılarına ASO 1. OSB’den başladı. “2. İstihdam Seferberliği” kapsamında Ankara’da 10’a yakın toplantı gerçekleştirilecek. İstihdam ve eğitim desteklerinin anlatılacağı toplantılarla istihdamın artırılması hedefleniyor.

ASO 1. OSB Konferans Salonu’nda gerçekleştirilen ilk toplantıya ASO Başkanı Nurettin Özdebir, ASO 1. OSB Başkan Vekili Namık Kodaman, SGK Ankara İl Müdürü Tuncay Cevheroğlu, İş-Kur İl Müdürü Üzeyir Yıldırım, her iki kurumun uzmanları ve çok sayıda firma temsilcisi katıldı. Toplantının açılışında konuşan ASO Başkanı Nurettin Özdebir, 2017 yılında istihdam seferberliğine katılarak istihdamın arttırılmasına yönelik bir dizi çalışma gerçekleştirdiklerini hatırlattı. Özdebir, ”Cumhurbaşkanımız Recep Tayyip Erdoğan’ın çağrısının hemen ardından Ankara’daki çeşitli sanayi odaklarında çok sayıda toplantılar yaptık. Üyelerimizi yeni istihdam yaratma konusunda motive ettik. Başarılı bir çalışma dönemi sonucunda Nisan ayında da en çok istihdam artışı gerçekleştiren üyelerimizi ödüllendirdik. Tüm bu çabalarımızın sonucunda da 2017 yılında Ankara en yüksek istihdam artışını gerçekleştiren 3. kentimiz oldu. Cumhurbaşkanlığında gerçekleştirilen törende de Sayın Cumhurbaşkanımızdan ödülü tüm Ankara adına hep birlikte aldık” dedi.

ASO ve Ankaralı sanayiciler olarak aynı gayreti 2018 yılında da fazlasıyla göstereceklerini ifade eden Özdebir, “İstihdam desteklerinde imalat sanayisine pozitif ayrımcılığın yapılmış olması son derece önemli. Çünkü ülkenin teknoloji seviyesini belirleyen imalat sanayisidir. Bu desteklerin yürürlüğe girmesiyle beraber ikinci istihdam hamlesinde daha başarılı olacağımıza, seferberliğin sizler tarafından yine destekleneceğine inanıyorum” diye konuştu.

ASO 1. OSB Başkan Vekili Namık Kodaman ise, Türkiye sanayisinin son dönemde ciddi bir büyüme trendinin içerisine girdiğini ve bunda organize sanayi bölgelerinin önemli bir rolü olduğunu dile getirdi. Türkiye’nin 2023 için önemli hedefleri bulunduğunu belirten Kodaman, “Sanayiciler olarak üretim ve rekabet gücünü artırabilmemiz için nitelikli insan kaynağı ve yatırım teşviklerine ihtiyacımız bulunmaktadır. Birçok kamu kurumu farklı alanlarda destekler veriyor. Çoğu zaman sanayicilerin bu desteklerden haberi olmuyor ya da aktarılan kaynak etkin olarak kullanılamıyor. Bu toplantılarla sanayicilerimiz devlet destekleri konusunda doğru bilgiye, doğru kaynaktan ulaşabilecekler” diye konuştu.

SGK İl Müdürü Tuncay Cevheroğlu da 2017 yılında ASO ile başarılı bir çalışma yaptıklarını belirterek, “ASO Başkanımız geçen yıl tüm toplantılara bizzat katılarak bu işin takipçisi olduğunu gösterdi. Bu yıl yine başarılı bir çalışma dönemi geçireceğimize inanıyorum” dedi.

Açılış konuşmalarının ardından her iki kurumun uzmanları istihdam destekleri ve eğitim yardımları hakkında sunum yaptılar ve firma temsilcilerinin sorularını cevapladılar.