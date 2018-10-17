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17 Ekim 2018 Çarşamba 11:50

ASO’da genç yeteneklerden resim ve heykel sergisi

Ankara Sanayi Odası (ASO) Kültür Merkezi’nde 6 genç sanatçının eserlerinden oluşan Genç Yetenekler Karma Resim ve Heykel Sergisi’nin açılışı, ASO Başkan Yardımcısı Mete Çağlayan tarafından yapıldı.ASO Kültür Merkezi’nde 6 genç...

ASO'da genç yeteneklerden resim ve heykel sergisi
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Ankara Sanayi Odası (ASO) Kültür Merkezi’nde 6 genç sanatçının eserlerinden oluşan Genç Yetenekler Karma Resim ve Heykel Sergisi’nin açılışı, ASO Başkan Yardımcısı Mete Çağlayan tarafından yapıldı.

ASO Kültür Merkezi’nde 6 genç sanatçının eserlerinden oluşan Genç Yetenekler Karma Resim ve Heykel Sergisi’nin açılışında konuşan ASO Başkan Yardımcısı Mete Çağlayan, ASO olarak genç sanatçıların resim ve heykel sergisine ev sahipliği yapmaktan mutluluk duyduklarını belirtti. Çağlayan, “Ankaralı sanatseverlerin buluşma noktası haline gelen ASO Kültür Merkezi’nde son olarak 6 genç sanatçının eserlerinden oluşan sergiye ev sahipliği yapıyoruz. Gençlerimizin sanata olan ilgisinin artması için de mekanımızı onlara açarak destek oluyoruz. Bu güzel eserleri bizlerle buluşturdukları için hepsini yürekten kutluyorum” diye konuştu.

Sergi açılışının ardından Çağlayan, sergide yer alan 53 eseri inceleyerek, sanatçılardan bilgi aldı. 7 Kasım tarihine kadar açık kalacak olan sergide Banu Taşkent, Emirhan Candan, Ertuğrul Berberoğlu, Seda Koçlar, Zeynel A. Koşarca, Tuğba Renkçi Taştan’ın eserleri yer alıyor.
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