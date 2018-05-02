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02 Mayıs 2018 Çarşamba 10:40

Atatürk Kültür Merkezi Başkanlığı yayınları 1. Konya Kitap Fuarı’nda

Atatürk Kültür Merkezi Başkanlığı yayınları, 1. Konya Kitap Fuarı’nda kitapseverlerle buluşuyor.

Atatürk Kültür Merkezi Başkanlığı yayınları 1. Konya Kitap Fuarı'nda
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Atatürk Kültür Merkezi Başkanlığı yayınları, 1. Konya Kitap Fuarı’nda kitapseverlerle buluşuyor.

Düşünce, sanat, edebiyat, folklor ve bilim başta olmak üzere milli kültürümüzün kaynak eserlerini tespit eden, inceleyen ve yayına hazırlayan Atatürk Kültür Merkezi Başkanlığı, Türk kültürüyle ilgili yayın desteğine ve tanıtım faaliyetlerine devam ediyor. Bu kapsamda Atatürk Kültür Merkezi Başkanlığı yayınları, 27 Nisan-6 Mayıs tarihleri arasında Konya’da düzenlenen 1. Konya Kitap Fuarı’nda kitapseverleri bekliyor.

Selçuk Üniversitesi tarafından düzenlenen ve 200’e yakın yayınevinin katıldığı fuarda birçok bilim adamı, yazar ve düşünür tarafından konferanslar verilecek ve söyleşiler yapılacak. Selçuk Üniversitesi Kültür Sanat Merkezi’nde 10 gün sürecek olan fuar, her gün saat 10.00 ile 20.00 arasında açık olacak. Fuar süresince Atatürk Kültür Merkezi Başkanlığı yayınları, yüzde 50 indirimli olarak satışa sunuluyor.
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