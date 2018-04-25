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25 Nisan 2018 Çarşamba 14:09

Atatürk Kültür Merkezi yayınlarına 23. İzmir Kitap Fuarı’nda büyük ilgi

Atatürk Kültür, Dil ve Tarih Yüksek Kurumu bünyesindeki Atatürk Kültür Merkezi Başkanlığı yayınları, 23. İzmir TÜYAP Kitap Fuarı’nda kitapseverlerden yoğun ilgi gördü.

Atatürk Kültür Merkezi yayınlarına 23. İzmir Kitap Fuarı'nda büyük ilgi
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Atatürk Kültür, Dil ve Tarih Yüksek Kurumu bünyesindeki Atatürk Kültür Merkezi Başkanlığı yayınları, 23. İzmir TÜYAP Kitap Fuarı’nda kitapseverlerden yoğun ilgi gördü.

Uluslararası İzmir Fuar Alanı’nda (Kültürpark ) 14-22 Nisan tarihleri arasında düzenlenen 23. İzmir Kitap Fuarı, bu yıl ziyaretçi akınına uğradı. 478 yayınevi ve sivil toplum kuruluşunun katılımıyla 120 kültür etkinliğine ev sahipliği yapan fuarda, dokuz gün boyunca düzenlenen etkinlikler ve imza günlerinde yüzlerce yazar okurlarıyla buluşma fırsatı yakaladı. Kurum sergiliğini ziyaret eden okurlar, Atatürk Kültür Merkezi Başkanlığının eser yelpazesinin genişliğinden bahsederek, yayın dünyasındaki önemli bir boşluğu doldurduğunu söylediler.

Atatürk Kültür Merkezi Başkanlığı, fuar boyunca kitaplarını yüzde 50 indirimli olarak satışa sundu. Muğla Sıtkı Koçman Üniversitesi Türk Halk Edebiyatı Anabilim Dalı’nda öğretim görevlisi olarak görev yapmakta olan Kurum yazarlarından Dr. Ümral Deveci, ‘‘Dede Korkut Anlatılarında Doğa ve Kültür’’ adlı kitabını Kurum sergiliğinde okurları için imzaladı.

Fuar, 22 Nisan Pazar günü saat 19.00’da sona erdi.
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