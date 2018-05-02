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02 Mayıs 2018 Çarşamba 10:32

ATB Meslek Komitesi Üyesi Ençetin: “Kredi Garanti Fonu’nun destekleri iş adamlarına güven veriyor"

Ankara Ticaret Borsası (ATB) 4. Meslek Komitesi Üyesi iş adamı Mustafa Ençetin, “Kredi Garanti Fonu’nun destekleri iş adamlarına güven veriyor” dedi.

ATB Meslek Komitesi Üyesi Ençetin: 'Kredi Garanti Fonu'nun destekleri iş adamlarına güven veriyor'
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Ankara Ticaret Borsası (ATB) 4. Meslek Komitesi Üyesi iş adamı Mustafa Ençetin, “Kredi Garanti Fonu’nun destekleri iş adamlarına güven veriyor” dedi.

Meslek Komitesi toplantısında Kredi Garanti Fonu’nun (KGF) özel sektör ve piyasaya verdiği destekleri değerlendirdiklerini belirten Mustafa Ençetin, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın başlattığı istihdam seferberliğine her zaman destek olduklarını ve bunun kendileri için bir görev olduğunu ifade etti. Türkiye’nin büyük ve güçlü olması için iş adamlarına büyük görev düştüğünü hatırlatan Ençetin, “Bunun için bizlere düşen görev daha çok üretmek, daha çok kazanmak ve kazandırmaktır. Ekonomimizi güçlendirmek için işlerimizi büyütmemiz gerekir. İş adamları olarak her zaman devletimizin verdiği imkanları iyi kullanmak istiyoruz. Bu gibi destekler iş adamlarına güven veriyor. Böylece ekonomimizi canlandırıp, güçlendireceğiz” dedi.

Kredi Garanti Fonu desteklerinden sadece KOBİ değil, KOBİ dışındaki büyük ölçekli işletmelerin de faydalanması gerektiğini kaydeden Ençetin, ”Bankalar tarafından bazı işletmelere bazen teminat sıkıntıları çıkmaktadır. Bu durumda devreye girin KGF, bu teminat sıkıntısı çeken işletmeler için çok önemli görev yapmaktadır. KGF’nin bizlere kefil olması önemli. Bu arada KGF’nin bankaların riskini de azaltması ayrı bir görev. KGF sayesinde kredilere verilen cevap süresinin 30 günden 24 saate kadar düşmesi bizim için çok faydalı” diye konuştu.

Ençetin, Türkiye’nin büyümesine katkı sağlayan KGF’nin kefaletlerinde 180 milyar TL’ye ulaşıldığını, yaklaşık 14 milyar TL’sinin 2 bin 125 işletme olmak üzere bankaların sağladığı ihracat kredilerine verildiğini ve KGF’nin özkaynaklarından verdiği desteklerle birlikte bu rakamın 14.5 milyar TL’ye ulaştığını kaydetti.
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