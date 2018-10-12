ATO Başkanı Baran, Ankara’nın Başkent oluşunun yıl dönümünü kutladı

Ankara Ticaret Odası (ATO) Yönetim Kurulu Başkanı Gürsel Baran, Anadolu’nun bozkır ve küçük şehrinden bir dünya Başkentine dönüşen Ankara’nın, Türkiye’nin başarı hikayesinin özeti olduğunu belirterek,“Bir milletin yeniden doğuşuna şahitlik eden Ankara’nın Başkent oluşunun 95. yıl dönümü kutlu olsun” dedi.

Ankara Ticaret Odası (ATO) Yönetim Kurulu Başkanı Gürsel Baran, Anadolu’nun bozkır ve küçük şehrinden bir dünya Başkentine dönüşen Ankara’nın, Türkiye’nin başarı hikayesinin özeti olduğunu belirterek,“Bir milletin yeniden doğuşuna şahitlik eden Ankara’nın Başkent oluşunun 95. yıl dönümü kutlu olsun” dedi.

Ankara’nın sadece Kurtuluş Savaşı’na merkez olarak kalmadığını, yanı başındaki Polatlı’da gerçekleşen Sakarya Meydan Muharebesi’yle savaşın kaderinin değiştiğinin altını çizen Baran, “Birinci Dünya Savaşı’nda Çanakkale’yi geçilmez yapan ruhla Kurtuluş Savaşı’nda düşmanı Anadolu topraklarından geri çekilmek zorunda bıraktıran Duapete ruhu aynı ruhtur” dedi. Başkent’in milli mücadeledeki rolünün daha etkin anlatılması ve Duatepe’nin de Hacı Bayram gibi, Anadolu Medeniyetleri Müzesi gibi Ankara’nın turizm noktaları arasına alınması gerektiğini kaydeden Baran, “ATO olarak Ankara’nın ticareti, sanayisi, bilimi, teknolojisi kadar tarihiyle de hak ettiği yeri alması için çalışmalarımızı sürdüreceğiz” ifadelerini kullandı.

Baran, Kurtuluş Savaşı’na merkezlik yapan Ankara’nın, silahında mermisi, ayağında çarığı olmayan milletin göğsündeki imanla varlık mücadelesi göstermesinin de simgesi olduğunu söyledi. Ankara’nın 15 Temmuz’da da hainlere karşı göğsünü siper eden vatanseverleriyle Kurtuluş Savaşı ruhunu bir kez daha sergilediğinin altını çizen Baran, “Devletimizin başkenti Ankara adeta Cumhuriyetimizin sembolü olmuştur” dedi.

Başkent ilan edilişinin üzerinden bir asır bile geçmeden modern bir dünya başkentine dönüşen Ankara’nın gelişiminin hızlı bir şekilde devam ettiğine dikkat çeken Baran, şunları söyledi:

“Küçük bir bozkır kasabasından dev bir metropole dönüşen Ankara, bugün ticaretin, bilimin, sanayinin, turizmin, tarımın ve lojistiğin merkezi durumunda. Ülkemize 95 yıldır Başkentlik yapan Ankara’nın başkent oluşunu yürekten kutluyorum. Bu önemli günde başta Gazi Mustafa Kemal Atatürk olmak üzere milli mücadeleden yeni bir Cumhuriyet çıkartan tüm kahramanları saygı ve rahmetle anıyorum.”