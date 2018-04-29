ATO Başkanı Baran: 'Ekonomik savaşlar markalarla kazanılıyor. Kendi markalarımızı üretmemiz gerekiyor'

Ankara Ticaret Odası (ATO) Yönetim Kurulu Başkanı Gürsel Baran, Girişimci İş Kadınları ve Destekleme Derneği’nin (ANGİKAD) düzenlediği Girişimcilik Kampına katılan öğrencilere, “Yaptığınız işte marka olmayı ve farklı olmayı ihmal etmeyin” tavsiyesinde bulundu.

ATO Başkanı Baran, ANGİKAD’ın bu yıl yedincisini düzenlediği, Türkiye’nin her bölgesinden üniversite son sınıfta okuyan kız öğrencilerine yönelik Girişimcilik Kampının açılışına katıldı. Girişimci adaylarına hitabeden Baran, Ankara Ticaret Odası olarak marka konusunu çok önemsediklerini ve markalaşma bilincini artırmak amacıyla her yıl Ankara Marka Festivali düzenlediklerini söyledi. Dünyanın en önemli markalarından Google’ın değerinin 100 milyar dolar, buna karşılık Türkiye’nin 100 markasının toplam değerinin 30 milyar dolar olduğunu vurgulayan Baran, “Bugün ekonomik savaşlar markalarla kazanılıyor. Kendi markalarımızı üretmemiz gerekiyor. Yaptığınız işte marka olmayı ve farklı olmayı ihmal etmeyin. Marka olmadığınız sürece sıradan firmalar olmaktan öteye gidemezsiniz” ifadelerini kullandı.

Türkiye’nin Avrupa Birliği’nden coğrafi tescil almış sadece üç ürününün bulunduğunu anlatan Baran, bu ürünlerin sayısını artırma gayreti içinde olduklarını bildirdi. Kadın girişimcilerin erkeklerden daha başarılı olduklarına işaret eden Baran, “Yarın hepiniz birer girişimci olacaksınız, bu ülke için hizmet edeceksiniz. Bu ülkenin geleceği için sizler çok önemlisiniz. Kadınlar bu işi erkeklerden çok daha iyi yapıyor. Kadın girişimcilerimiz erkek girişimcilerden çok daha başarılı, disiplinli ve özverili” diye konuştu. Ankara ekonomisi hakkında öğrencilere bilgi veren Baran, Girişimcilik Kampı’nın başarılı olması temennisinde bulundu.

ANGİKAD Yönetim Kurulu Başkanı Yeşim Belli de konuşmasında, iş yaşamında başarıya ulaşmak için gelişmeleri ve yenilikleri takip ettiğini belirterek, “Önemli olan yaptığınız işi geliştirmek, aynı yerde durmamaktır. Lütfen kendinizi tanıyın ve yeteneklerinizi keşfedin. Kendinizi her zaman geliştirin" diye konuştu.

ANGİKAD Akademi Komite Başkanı Dr. Zerrin Ateş ise eğitimi düzenleme amaçlarının kadın girişimciliğini artırmak ve öğrencilere farklı bir bakış açısı kazandırmak olduğunu söyledi. Girişimcilik Kampı’na katılan 44 kız öğrenci, üç gün boyunca girişimcilik eğitimi alacak.