ATO yönetiminden Sağlık Bakanı Demircan’a ziyaret

Ankara Ticaret Odası Yönetim Kurulu Başkanı Gürsel Baran, "Erken seçimin çok olumlu olduğunu ve ülkemizin geleceği açısından olumlu, güzel neticeler getireceğini düşünüyorum" dedi.

Ankara Ticaret Odası (ATO) Yönetim Kurulu Başkanı Gürsel Baran başkanlığındaki yeni yönetim ilk ziyaretini Sağlık Bakanı Ahmet Demircan’a gerçekleştirdi. Seçimin erkene alınması kararını çok olumlu bulduklarını kaydeden Baran, "Seçimin erkene alınmasını reel kesim olarak, ticaret erbabı olarak çok olumlu buluyoruz. Düşmanın çok olduğu, sıkıntılı bir coğrafyada, kan gölünün ortasındayız. Bir an önce belirsizliklerin ortadan kalkması açısından erken seçim çok yerinde bir karar. Seçim tarihinin erken olması nedeniyle yılı kaybetmemiş olacağız. Bu nedenle ben erken seçimin çok olumlu olduğunu ve ülkemizin geleceği açısından olumlu, güzel neticeler getireceğini düşünüyorum" ifadelerini kullandı.

Sağlık Bakanı Ahmet Demircan, yeni seçilen ATO yönetimini tebrik edip, erken seçime ilişkin değerlendirmelerde bulunarak, "İnşallah Türkiye bu prangalardan, bu engellerden, bu yavaşlatıcı faktörlerden kurtulmuş olacak. Bu coğrafya pahalı bir coğrafya. Burada zayıf devlet yaşamaz. Burada güçlü olmak zorundayız. Bu coğrafyanın bize yüklediği bir tarihi misyon var" şeklinde konuştu.

Bakanlık olarak yürüttükleri çalışmalar hakkında bilgiler veren Bakan Demircan, sağlık turizminin önünü açacak çalışmalar yürüttüklerini anlattı. Dünya Sağlık Örgütü’nün verilerine göre 2016 yılında 30 milyon insanın kendi ülkesi dışında tedavi olduğunu, kişi başına 17 bin dolar para harcadığını vurgulayan Demircan, "2016 yılında sağlık turizminde harcanan para yaklaşık 500 milyar dolar. Büyük bir rakam. Sağlık turizminin önünü açmak zorundayız. Türkiye’nin bu konuda birikimi de var. Kanun mecliste. Yönetmeliklerimiz yayınlanmak üzere. Sağlık turizmiyle ilgili projeleri hazırlayın" diye konuştu.

Sağlık turizmi yatırımlarını hızlandıracak bir sistem getireceklerini belirten Bakan Demircan, yatırımcıların evraklarıyla birlikte Sağlık Bakanlığına başvuracaklarını, tüm resmi işlemlerinin tek bir noktadan yapılacağını ve bir ay sonra ruhsatlarını alabileceklerini ifade etti. Sağlık turizminde akreditasyon sistemine geçileceğini de söyleyen Demircan, uluslararası normlara uygun akreditasyon alamayan kuruluşların sağlık turizmi yapamayacaklarının altını çizdi. Demircan, Türkiye’nin sağlık turizminden yılda 7 milyar dolar gelir elde ettiğini, 2023 yılında bu rakamı 20 milyar dolara çıkarmayı hedeflediklerini kaydetti.

Ziyarette Baran’a Yönetim Kurulu Üyeleri Edip Balcı, Halil İbrahim Yılmaz, Mehmet Fatih Çetinkaya, Nihat Uysallı, Nuh Acar, Süleyman Ekinci ve Temel Aktay ile ATO Sağlık Hizmetleri Meslek Komitesi Başkanı Raşit Mandıroğlu, komite ve meclis üyesi Necmettin Din eşlik etti.