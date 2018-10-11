ANKARA:
Yorum Yap Yazdır Facebook'ta Paylaş

11 Ekim 2018 Perşembe 11:17

Avrupa Çevre Ödülleri sahiplerini buldu

Batı Karadeniz Sanayici ve İş İnsanları Dernekleri Federasyonu (BAKZİFED) ile Batı Ankara Girişimci ve Sanayici İş Adamları Derneği (BAGİAD) tarafından düzenlenen “Avrupa Çevre Ödülleri” sahiplerini buldu.“Aile Şirketlerinde Kurumsallaşma”...

Avrupa Çevre Ödülleri sahiplerini buldu
Facebook'ta Paylaş Tweetle Google+ Paylaş LinkedIn'de Paylaş
banner568

Batı Karadeniz Sanayici ve İş İnsanları Dernekleri Federasyonu (BAKZİFED) ile Batı Ankara Girişimci ve Sanayici İş Adamları Derneği (BAGİAD) tarafından düzenlenen “Avrupa Çevre Ödülleri” sahiplerini buldu.

“Aile Şirketlerinde Kurumsallaşma” paneli ile birlikte gerçekleştirilen törene CHP Genel Başkan Yardımcısı Faik Öztrak, Yenimahalle Belediye Başkanı Fethi Yaşar, AOSB Yönetim Kurulu Başkanı Hüseyin Kutsi Tuncer ve çok sayıda iş insanı katıldı.

Yenimahalle Belediye Başkanı Fethi Yaşar ve AOSB Yönetim Kurulu Başkanı Hüseyin Kutsi Tuncer, Avrupa Çevre Temizlik Platformunun Türkiye Çevre Ödülüne layık görüldü. Törende Başkan Yaşar’a ödülünü iş kadınları verirken, Tuncer de ödülünü Öztrak’ın elinden aldı.

“Beton yığını değil yaşabilir bir kent için çalışıyoruz”

Ödülün çok anlamlı olduğunu söyleyen Yaşar, “Yenimahalle’de gecekonduyu tarihe gömdük. Yaşanabilir bir kent için uğraş veriyoruz. Beton yığını için değil yaşanabilir bir kent için çalışıyoruz. Ben göreve geldiğimde Yenimahalle’de yaşayan biri olarak ilçenin eksikliklerini biliyordum. Bunları gerçekleştirdim. Kaynakları verimli kullandım. Sağlıklı bir yaşam sağlıklı bir çevre ile olur” dedi.

Aynı zamanda “Aile Şirketlerinde Kurumsallaşma” paneline konuşmacı olarak katılan Faik Öztrak, Fethi Yaşar ve Hüseyin Kutsi Tuncer ülke ekonomisi hakkında önemli değerlendirmelerde bulundu.

Köklü şirketlerin zarar görmemesi için tedbir alınmalı

Kendisinin de bir aile şirketi olduğuna değinen Yaşar, “Ben belediye başkanlığının yanında bir de aile şirketi yöneticisiyim. Turizm, tekstil ve seracılıkla uğraşıyoruz. 2 bine yakın çalışanımız var. Aile şirketlerinde kuşak arttıkça problemler büyüyebilir. Birinci kuşak ile ikinci kuşak arasında fark, ticari konuda çatışmalara sebep olabilir. Bu durum aile şirketleri için kaos oluşturup, hissedarlık problemleri, değer farklılıkları, amaç ve bakış açılarının farklılıkları ile zorlaşmaktadır. Devlet bu konuya el atarak köklü şirketlerin zarar görmemesi için tedbir almalıdır. O zaman bizim ülkemizin de 100 yıllık 200 yıllık şirketleri olur. Aile şirketi ile kurumsal şirket arasındaki tek fark yönetim sistemidir. Aile şirketlerinde karar tek bir kişiden çıkarken, kurumsal şirketlerde danışma, değerlendirme vardır” dedi.

“Şirketler kuruluşlarından 10 yıl sonra genelde kapanıyor”

Aile içinde yaşanan anlaşmazlıkların şirketler için kötü bir sonuç doğurduğunu belirten Tuncer de, “Şirketler kuruluşlarından 10 yıl sonra genelde kapanıyor. Niçin? Çünkü kurumsallaşma problemi var. Geçmişten tecrübenin aktarılamaması problemi var. Sanayicilik kültürü yok. Bunlar olmadan bir işi yürütmek, yönetmek mümkün değil. Aile için de yaşanan anlaşmazlıklar ve tecrübesizlik maalesef şirketlerin yok olmasına sebep oluyor” dedi.
Facebook'ta Paylaş Tweetle Google+ Paylaş LinkedIn'de Paylaş

NOT: Haber sitemizde Haber Kaynağı belirtilmeyen haberler İhlas Haber Ajansı (İHA)'ya aittir. Haber sitemiz İHA Abonesidir. Kaynağı belirtilmeyen butür Haberleri alıp kullananlar bunun yasal sorumluluklarını kabul etmiş sayılırlar. Ayrıca, Yorum kısmına kredi reklamı, organ kaçaklığını teşvik edici yorum yapanların IP'leri savcılığa verilecektir.



İlgili Galeriler
Malatya Vakıflar Bölge Müdürlüğü, Battalgazi İlçesini İhya Etti Malatya Vakıflar...
Yeşilyurt'ta ‘Savunma Sanayi Ve Savaş Makinaları Açık Hava Müzesi' Kuruluyor Yeşilyurt’ta ‘Savunma...
Kenan Akdoğan'ın Oğlu Muhsin Alper'in Sünnet Düğünü Kenan Akdoğan'ın...
Malatya'yı kana bulayacaklardı Malatya’yı kana...
Anahtar Kelimeler
Misafir Avatar
İsim
Yorum Gönder
Kalan Karakter:
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, pornografik, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.
İlgili Haberler
Yukarı Çık
banner499
banner529


Haberi Oku