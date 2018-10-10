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10 Ekim 2018 Çarşamba 10:46

Ay yıldızlı ekip Gölbaşı’nda moral depoladı

Bayan Halter Milli Takımı, Polanya’da yapılacak Avrupa Şampiyonası ve Türkmenistan’da yapılacak Dünya Şampiyonası öncesi Şehir Parkı ve Mogan Gölü’nde moral depoladı.Bayan Halter Milli Takımı sporcu ve antrenörleri, Gölbaşı Belediye...

Ay yıldızlı ekip Gölbaşı'nda moral depoladı
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Bayan Halter Milli Takımı, Polanya’da yapılacak Avrupa Şampiyonası ve Türkmenistan’da yapılacak Dünya Şampiyonası öncesi Şehir Parkı ve Mogan Gölü’nde moral depoladı.

Bayan Halter Milli Takımı sporcu ve antrenörleri, Gölbaşı Belediye Başkanı Fatih Duruay ile yemekli toplantıda bir araya geldi. Yemeğe Başkan Duruay’ın yanı sıra Halter Federasyonu Başkanı Tamer Taşpınar, Milli Takımlar’dan sorumlu yönetim kurulu üyesi Mehmet Atak ve Gölbaşı Belediyespor Kulüp Başkanı Hayati Çal da katıldı. Avrupa ve Dünya Şampiyonası öncesi Gölbaşı’nda stres atan ay yıldızlı ekip, Ankara’nın incisi Mogan Gölü’nde tekne turu yaptı. Bayan halterciler ayrıca Gölbaşı Şehir Parkı’nı gezerek, Mogan ve Eymir Gölleri’ni aynı anda gören Şehir Parkı’nın 44 metrelik dönme dolabına binmeyi de ihmal etmediler.

“Yeni madalyalar bekliyoruz”

Zorlu şampiyona öncesi ay yıldızlı kafileyi ağırlamaktan mutluluk duyduğunu ifade eden Başkan Duruay, “Halter de elde ettiği başarılarla bizleri madalyalara alıştıran milli takımımızdan yeni madalyalar bekliyoruz. Milli takımımıza Polonya ve Türkmenistan’da yapacağı müsabakalarda başarılar diliyorum” dedi.

Halter Federasyonu Başkanı Tamer Taşpınar ise, “Ay yıldızlı ekibimizi Ankara’nın incisi Gölbaşı’nda ağırlayan Gölbaşı Belediye Başkanı Fatih Duruay’a ve şahsında bütün Gölbaşılılara misafirperverliklerinden dolayı teşekkür ediyorum. Bayan Halter takımımız inşallah Polonya ve Türkmenistan’dan çok sayıda madalya ile dönecektir” dedi.
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