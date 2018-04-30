Balkan ülkeleri ile Türkiye arasındaki kültür ve ticaret köprüleri güçleniyor

Türkiye’de eğitim gören Balkanlar’dan 30 öğrenci ile Ankara’da faaliyet gösteren firmalardan 25 kişiye Ankara Kalkınma Ajansı’nda "Dış Ticaret Eğitimi” verilmeye başlandı.

Ankara Kalkınma Ajansı, Ankara Bölge Planı öncelikleri doğrultusunda Ankara’nın ticaret hacminin artırılması, Ankara’daki kurum ve kuruluşların dış ticaret kapasitelerinin geliştirilmesi hedefiyle "Dış Ticaret Eğitimi" düzenliyor. Ankara Kalkınma Ajansı, Bosna Hersek Büyükelçiliği ve Balkan Kültürleri İttifakı Derneği işbirliğinde yürütülen eğitim, bu alanda uzman eğiticiler ile dört hafta sonu olmak üzere toplamda 36 saat sürecek. Eğitimde Balkanlar’dan öğrenciler ile Ankara sanayisini tanıtmak amacıyla Ankara’da dış ticaret yapan şirketlerle, dış ticaret yapma potansiyeli olan şirketler buluşturularak dış ticaretin gelişmesi hedefleniyor. Bu eğitimler sayesinde uzun vadede Türkiye ile Balkan öğrencilerin ülkeleri arasındaki ticaret köprüleri güçlenecek, oluşan dostluk ve arkadaşlıklar neticesinde Türkiye’den bu öğrencilerin ülkelerine ziyaret gerçekleştiren iş adamlarına tercüme ve danışmanlık gibi hususlarda destek verilecek ve katılımcılar arasında sosyal kaynaşma ve uyum sağlanmış olacak.

28 Nisan Cumartesi günü başlayan eğitimlerle Ankara’da faaliyet gösteren işletmelerin küresel rekabet güçlerinin artırılması, insan kaynakları gelişiminin desteklenmesi ve özellikle Ankara’nın ihracat kapasitesinin artırılması amaçlanıyor. Eğitimlerin içeriği, dış ticaret esasları ile ilgili farkındalık oluşturmak, temel düzeyde teorik ve uygulamalı bilgi ve beceri kazandırmak gibi konu başlıklarını içeriyor. Ayrıca yabancı uyruklu öğrencilere verilen dış ticaret eğitimi ile öğrencilere, ihracata açılmak için gereken asgari koşullar, ihracat mevzuatı, ihracat işlemleri için gereken belge ve sertifikalandırma sistematiği, ihracat alacaklarının güvenli tahsili yöntemleri ve bankacılık işlemleri, uygulamalı dış ticaret sözleşmeleri, ihracatı teşvik sistemi ve ülke çalışmaları başlıklarında konular uzmanlarca aktarılıyor. Ücretsiz olarak sunulan program sonrasında bir kapanış toplantısı yapılarak, eğitimi düzenli takip eden katılımcılara sertifikaları takdim edilecek.