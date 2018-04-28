Başkan Ak, ’Girişimcilik ve Kariyer Günleri’nin konuğu

15 Temmuz şehidinin ismini taşıyan Şehit Ahmet Özsoy Kız Anadolu İmam Hatip Lisesinde Keçiören’in farklı okullarından öğrencilerin katılımıyla gerçekleşen "Girişimcilik ve Kariyer Günleri" programının konuğu Keçiören Belediye Başkanı Mustafa Ak oldu.

Konuşmasına okula ismini veren 15 Temmuz şehidi Ahmet Özsoy’u anarak başlayan Ak, "Başta Gazi Mustafa Kemal Atatürk olmak üzere bu vatanı vatan yapan Kurtuluş Savaşı’nda, Çanakkale’de destan yazan, 15 Temmuz’da vatanın bekası için canını ortaya koyan ve terörle mücadelede şehit olan tüm kahramanlarımızı saygı ve minnetle anıyoruz" diye konuştu.

"Yapabileceklerinizi fark edin"

Hayatı ile bilgileri veren Başkan Ak, kendisinin de bir girişimci olduğunu ve siyasetten önce kendi işini yaparak istihdam sağladığını belirterek, "Seçeceğiniz meslekleri şimdiden belirleyin, bu yıllar altın değerinde... Bu yaşlarda edindiğiniz bilgilerle geleceğinizi şekillendireceksiniz. O nedenle yeteneklerinizi keşfedin, kendinizi iyi tanıyın, yapabileceklerinizi fark edin. Spor, sanat ve edebiyatla ilgili herhangi bir yeteneğiniz varsa onu geliştirin, ileri bir noktaya taşıyın" dedi.

Ak, gençlere en az bir yabancı dil öğrenmeleri ve bol bol kitap okumaları tavsiyesinde de bulunarak sözlerini şöyle sürdürdü:

"Çevrenizin size sunduğu olanakları da değerlendirin, sosyal ve sanatsal faaliyetlere katılın. İnşallah hepiniz üniversitede dilediğiniz bölümlerde eğitim alır ve önemli mevkilere gelirsiniz. Çünkü ülkemizde girişimciler çoğalmalı, özel sektör, bilim gelişmeli... Aranızdan yeni sanayiciler, bilim adamları, girişimciler, yöneticiler çıkacak. Bizler Keçiören Belediyesi olarak gençlerin yanında olduğumuzu ve onları desteklediğimizi göstermek için Gençlik ve Spor Müdürlüğünü kurduk."

"Sevdiğiniz işi yapın"

Gençlere sevdikleri bir işi seçmelerini söyleyen Ak, “Sevmediği iş insana yük olur, severse çok çalışır, üretir ve kendini geliştirmek için çaba sarf eder. Bakın Afrin’de ve terörle mücadelede İHA ve SİHA’lar kullanılıyor ve bunları genç bir mühendis, genç bir idealist yapıyor. O isim Selçuk Bayraktar. O nedenle kendinize doğru hedefler koyun ve o hedefler doğrultusunda çok çalışın” ifadelerini kullandı.

Gündemle, belediyenin hizmetleri ve kendisiyle ilgili öğrencilerin merak ettikleri soruları da büyük bir içtenlikle yanıtlayan Ak, Karabük Üniversitesinde düzenlenen Uluslararası Robot Yarışmasında 1. olan Kanuni Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi öğrencileri Eray Aktaş ve Enes Eroğlu’na da ödüllerini vererek başarılarının devamını diledi. İlçe Milli Eğitim Şube Müdürü Hilmi Karaot da Başkan Ak’a "Girişimcilik ve Kariyer Günleri"ne destek ve katılımından ötürü teşekkür plaketi takdim etti.