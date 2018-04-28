Başkan Ak, Tevhidi Düşünce Şurasına katıldı

Keçiören Belediye Başkanı Mustafa Ak, 1. Uluslararası İslam Dünyasında Tevhidi Düşünce Şurasına katılarak sorunların din kardeşliği ışığında birlik ve beraberlik içinde çözülmesi gerekliliğine vurgu yaptı.

Keçiören Belediyesi, İlmi ve Metodolojik Araştırmalar Merkezi (İLMAR) ve Medrese Alimleri Vakfı (MEDAV) iş birliği ile 27-29 Nisan tarihleri arasında TZOB Otel’de gerçekleşen programa Keçiören Belediye Başkanı Mustafa Ak’ın yanı sıra Dünya Müslüman Alimler Birliği Genel Sekreteri Muhyiddin Ali Karadaği, Diyanet İşleri Başkan Yardımcısı Burhan İşliyen, İLMAR Yönetim Kurulu Başkanı Osman Şimşek, MEDAV Yönetim Kurulu Başkanı Tayyip Elçi, MEDAV Yönetim Kurulu Üyesi Halil Çiçek ve uluslararası din alimleri katıldı.

"Kendi değerlerimizi ortaya koymalıyız"

İslamın maruz kaldığı tehditler, İslamın medeniyet modeli ve medeniyet kaynağı olarak Kur’an ve Sünnet konularının değerlendirildiği programda konuşma yapan Keçiören Belediye Başkanı Mustafa Ak, "2023 Türkiye’sini inşa sürecinde Batı paradigması yerine kendi değerlerimizi ortaya koymanın artık zaruri bir hal aldığı reddedilemez bir gerçek. Yani bir anlamda Batılı modern disiplinleri, İslami mirasın perspektifiyle gözden geçirerek, İslami değerlerle uyumlu hale getirmeyi amaçlamalıyız. Adaletle, sabırla, şefaatle, hoş görüyle, hayatın her alanına uygulamamız gereken tevhid ilkesiyle, var olan İslam toplumları ile ideal İslam toplumu arasındaki uçurumu tespit etme ve toplumu sapmalardan kurtararak, özlenen ideal İslam düzenine kavuşturma sorumluluğunu taşımalıyız" ifadelerini kullandı.

"Türkiye İslam aleminin umududur"

Osmanlı Devleti’nin 600 yıl boyunca sadece topraklarda değil gönüllerde de hüküm sürdüğünü dile getiren Başkan Ak, "Yunus Emre, Mevlana gibi gönül dilini, İbni Haldun, İbni Rüşd, Gazali, Farabi gibi akıl ve bilim dilini konuşan İslam alimlerini kılavuz edinmeliyiz. İslam, insanların iyiliğe, doğruluğa ve güzele yönelmesini hedefler. Bizim de temel amacımız bu olmalı. İslamın güçlenmesini istemeyen odaklar Türkiye’nin de güçlenmesini istemiyor. Çünkü Türkiye’nin ezilen, işgale ve zulme uğrayan İslam ülkeleri için umut olduğunu biliyorlar. Emperyalizmin kirli oyunlarıyla kan gölüne dönen, istilaya ve sömürüye maruz kalan mazlum milletlerin, Türkiye’ye umut bağladığını görüyorlar. Arakan’da, Suriye’de, Filistin’de, Irak’ta, Nijerya’da, Somali’de yardıma koşan Türkiye’dir. Oralardaki mazlumlar bizim güçlü, zengin, büyük olmamız için dua ediyorlar, işgal ve istilayı amaçlayan 15 Temmuz hain darbe girişiminde de bunu gördük, sokağa çıkarak Türkiye’ye destek oldular. Türkiye düşerse tüm mazlum milletler düşer diyerek İslam dünyasının lideri Cumhurbaşkanımız Sayın Recep Tayyip Erdoğan için dua ettiler" dedi.

"Doğru anlama yetisinden mahrum kaldık"

Ak, Türkiye’nin sorumlu olduğu alanın yüzölçümüyle sınırlı olmadığına vurgu yaparak, "Sorunları din kardeşliği ışığında çözmeli, birlik ve beraberlik içinde hareket etmeliyiz. İslam coğrafyasındaki başıbozukluk İslamın kendisinden değil Müslümanlardan kaynaklanıyor. İslam meşalesi ile sapkınlıklardan korunmalıyız, bunda da en önemli görev din alimlerine düşüyor" dedi.

Diyanet İşleri Başkan Yardımcısı Burhan İşliyen de FETÖ ve DEAŞ gibi oluşumların yanlış din algısından kaynaklandığını ifade ederek, "Hurafe ve ikrarda aşırılık arasında tercih yapmaya zorladık, geleneği reddince usulü de kaybettik. Doğru anlama yetisinden mahrum kaldık" dedi. İşliyen, Müslümanların okumak, yorumlamak ve düşünmekten kaçınmaması gerektiğini söyledi.

Dünya Müslüman Alimler Birliği Genel Sekreteri Muhyiddin Ali Karadaği, Türkiye’ye İslam medeniyetine ev sahipliği yaptığı, Başkan Ak’a da böyle sosyal bir faaliyeti desteklediği için teşekkür ederek başladığı konuşmasında şunları söyledi:

"Ümmetin sahih aklı kaybettiğini görmekteyiz. İslam düşünce ve metodik hatalarla dahili; siyonizm, komünizm, gibi harici tehlikelerle karşı karşıya. Harici tehlikeleri birbirimize kenetlenirsek aşabiliriz ama iç tehditlere karşı daha uyanık olmalıyız. Osmanlı Devleti içteki tehlikeleri bertaraf edemediği için zayıfladı."

Karadaği, Kur’an ve Sünneti anlamada ciddi prensiplerin ortaya koyulması gerektiğine de dikkat çekerek, "Dünyayı imar etmek gerekir, ihmal etmek değil. Hepimiz Allahü Teala’nın istediği sistemi tesis etmek için gönderildik. Allah’ın mesajı güzel kavranırsa hiçbir karışıklığa yer kalmayacak" diye konuştu.

İLMAR Yönetim Kurulu Başkanı Osman Şimşek, İslam’ın özünün tevhid olduğunun, MEDAV Yönetim Kurulu Üyesi Halil Çiçek de İslam’ın genleriyle oynamaya çalışanlara karşı ilim adamlarının bir cevap vermesi gerekliliğinin altını çizdi.