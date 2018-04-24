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24 Nisan 2018 Salı 10:34

Başkan Akgül’e özel ziyaret

Mamak’ta 2013 yılında eğitim öğretim hayatına başlayan Ali Gültekin Uygulama Okulu ve İş Eğitim Merkezi özel öğrencileri ve öğretmenleri, Mamak Belediye Başkanı Mesut Akgül’ü makamında ziyaret etti.Mamak Belediye Başkanı Mesut Akgül,...

Başkan Akgül'e özel ziyaret
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Mamak’ta 2013 yılında eğitim öğretim hayatına başlayan Ali Gültekin Uygulama Okulu ve İş Eğitim Merkezi özel öğrencileri ve öğretmenleri, Mamak Belediye Başkanı Mesut Akgül’ü makamında ziyaret etti.

Mamak Belediye Başkanı Mesut Akgül, Ali Gültekin Uygulama Okulu ve İş Eğitim Merkezi özel öğrencileri ve öğretmenlerini makamında ağırladı. Başta engelliler olmak üzere tüm Mamaklılar için önemli sosyal projelere destek verdiklerini ifade eden Başkan Akgül, “Engelli bireyler bütün toplumun evlatlarıdır. Yakın zamana kadar bu bireylerin farkında bile değildik. Eğitimden sosyal hayata kadar birçok konuda yapılan düzenlemelerle birlikte hem engeller kaldırılıyor hem de engelli bireylerin neler yapabileceği gözler önüne seriliyor” dedi.

Öğrencilerle tek tek ilgilenen Başkan Akgül, ziyaretten duyduğu memnuniyeti dile getirerek, “Bu okulda görev yapan öğretmenlerimizin yapmış oldukları iş sabır gerektiren kutsal bir iş. Onlar bizim yavrularımız, onların yaşam kalitelerini en üst seviyeye çıkartmak için çalışıyoruz. Tabii bu sadece bizim çalışmamızla olmuyor, sizler gibi bu işe gönül vermiş kuruluşların da olması bizim bu anlamda işlerimizi kolaylaştırıyor” dedi.
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