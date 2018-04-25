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25 Nisan 2018 Çarşamba 10:40

Başkan Çetin inşaat işçilerinin sofrasına konuk oldu

Toplumun tüm kesimleriyle bir araya gelen Pursaklar Belediye Başkanı Selçuk Çetin, bu kez inşaat işçilerine sürpriz ziyarette bulunup, parktaki sofralarına konuk oldu.Pursaklar Belediye Başkanı Selçuk Çetin, çat kapı ziyaretlerine devam ediyor....

Başkan Çetin inşaat işçilerinin sofrasına konuk oldu
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Toplumun tüm kesimleriyle bir araya gelen Pursaklar Belediye Başkanı Selçuk Çetin, bu kez inşaat işçilerine sürpriz ziyarette bulunup, parktaki sofralarına konuk oldu.

Pursaklar Belediye Başkanı Selçuk Çetin, çat kapı ziyaretlerine devam ediyor. Büyükşehir Belediyesi tarafından sünnet ettirilen çocukları düzenli aralıklarla evlerinde ziyaret eden Başkan Çetin, esnaf, iş yeri, ev, hasta ve taziye ziyaretlerini de sürdürüyor. Bu kapsamda yaptığı esnaf ziyaretlerinin ardından inşaat işçilerine sürpriz ziyarette bulunan Başkan Selçuk Çetin, parkta çay demleyip yemek yiyen işçilerin sofrasına konuk olup sohbet etti. İnşaat işçilerinin taleplerini dinleyip çalışmalar hakkında bilgi alan Başkan Çetin, kendi elleriyle çay doldurup ikram etti. Başkan Selçuk Çetin’in ziyaretinden dolayı memnun kalan Yozgatlı işçiler, “Başkanımız bizi mutlu etti. Kendileriyle sohbet ettik. Bize gösterdiği ilgi ve verdiği değerden dolayı teşekkür ediyoruz. Allah razı olsun” diyerek ziyaretten duydukları memnuniyeti dile getirdi.
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