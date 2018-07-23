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23 Temmuz 2018 Pazartesi 10:10

Başkan Çetin’den binlerce çocuğa spor malzemesi

Pursaklar Belediye Başkanı Selçuk Çetin, ’Okullar Hayat Olsun’ projesi kapsamında, yaz spor okuluna kayıt yaptıran öğrencilere spor malzemeleri dağıttı.

Başkan Çetin'den binlerce çocuğa spor malzemesi
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Pursaklar Belediye Başkanı Selçuk Çetin, ’Okullar Hayat Olsun’ projesi kapsamında, yaz spor okuluna kayıt yaptıran öğrencilere spor malzemeleri dağıttı.

Pursaklar Belediye Başkanı Selçuk Çetin, ’Okullar Hayat Olsun’ projesi kapsamında yaz spor okuluna kayıt yaptıran 2 bine yakın öğrenciye spor malzemesi hediye etti. Saray İlkokulunda düzenlenen törenle öğrencilere şort ve tişörtler dağıtan Başkan Çetin, "Pırıl pırıl çocuklarımızı yaz tatilinde misafir edip onlara spor eğitimi vereceğiz. Çocuklarımız spordan ve eğitimden hiçbir zaman kopmasınlar diye bu eğitimleri okul bahçelerinde yapıyoruz. Hepsine eğlenceli bir yaz okulu dönemi diliyorum” dedi.

Milli Eğitim Bakanlığının 2012 yılında başlattığı ’Okullar Hayat Olsun’ projesini uygulamaya koyan ilk belediye olan Pursaklar, okul bahçelerinde ücretsiz olarak düzenlenen yaz spor okulunda voleybol, futbol, tekvando ve basketbolun yanı sıra Adab-ı Muaşeret eğitimi ve çeşitli sosyal aktiviteler de sağlıyor.
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