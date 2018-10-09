ANKARA:
Yorum Yap Yazdır Facebook'ta Paylaş

09 Ekim 2018 Salı 11:35

Başkan Çetin’den esnafa şanlı hediye

Ankara Pursaklar Belediye Başkanı Selçuk Çetin geleneksel hale getirdiği esnaf ziyaretleri kapsamında yeni açılan iş yerlerine hayırlı olsun ziyaretlerinde bulunup, esnafa ruhsatla birlikte Türk bayrağı hediye ediyor.Pursaklar Belediye Başkanı...

Başkan Çetin'den esnafa şanlı hediye
Facebook'ta Paylaş Tweetle Google+ Paylaş LinkedIn'de Paylaş
banner568

Ankara Pursaklar Belediye Başkanı Selçuk Çetin geleneksel hale getirdiği esnaf ziyaretleri kapsamında yeni açılan iş yerlerine hayırlı olsun ziyaretlerinde bulunup, esnafa ruhsatla birlikte Türk bayrağı hediye ediyor.

Pursaklar Belediye Başkanı Selçuk Çetin, zabıta müdürü ile birlikte geleneksel hale getirdiği esnaf ziyaretleri kapsamında yeni açılan iş yerlerine hayırlı olsun ziyaretinde bulunup, iş yeri açma ve çalışma ruhsatıyla birlikte Türk bayrağı hediye ediyor. Düzenli olarak hemşehrileri ile bir araya gelen Çetin, her hafta esnaf ziyaretlerine devam ediyor. Gerek iş yeri ziyaretlerinde gerekse kahvaltılı toplantılarda esnafın taleplerini dinleyen Başkan Çetin, ihtiyaçlar için kalıcı çözüm önerileri sunuyor. Yeni açılan iş yerlerine Türk bayrağı ile birlikte iş yeri ruhsatı götüren Başkan, "Programlarımız dahilinde hem mevcut esnaflarımızı hem de yeni iş yeri açan esnafımızı ziyaret ediyoruz. Ortak akılla ilçemizi geleceğe hep birlikte taşıyoruz. Biz her zaman esnafımızın yanındayız. Rabbim işlerini kolay, kazançların bol eylesin" dedi.

Pursaklar’da yüzü gülen esnaf, ilçeye yapılan hizmetlerden ve istişareden dolayı memnuniyetlerini belirterek Başkan Çetin’e teşekkür etti.
Facebook'ta Paylaş Tweetle Google+ Paylaş LinkedIn'de Paylaş

NOT: Haber sitemizde Haber Kaynağı belirtilmeyen haberler İhlas Haber Ajansı (İHA)'ya aittir. Haber sitemiz İHA Abonesidir. Kaynağı belirtilmeyen butür Haberleri alıp kullananlar bunun yasal sorumluluklarını kabul etmiş sayılırlar. Ayrıca, Yorum kısmına kredi reklamı, organ kaçaklığını teşvik edici yorum yapanların IP'leri savcılığa verilecektir.



İlgili Galeriler
Malatya Vakıflar Bölge Müdürlüğü, Battalgazi İlçesini İhya Etti Malatya Vakıflar...
Yeşilyurt'ta ‘Savunma Sanayi Ve Savaş Makinaları Açık Hava Müzesi' Kuruluyor Yeşilyurt’ta ‘Savunma...
Kenan Akdoğan'ın Oğlu Muhsin Alper'in Sünnet Düğünü Kenan Akdoğan'ın...
Malatya'yı kana bulayacaklardı Malatya’yı kana...
Anahtar Kelimeler
Misafir Avatar
İsim
Yorum Gönder
Kalan Karakter:
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, pornografik, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.
İlgili Haberler
Yukarı Çık
banner499
banner529


Haberi Oku