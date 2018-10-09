Başkan Çetin’den esnafa şanlı hediye

Ankara Pursaklar Belediye Başkanı Selçuk Çetin geleneksel hale getirdiği esnaf ziyaretleri kapsamında yeni açılan iş yerlerine hayırlı olsun ziyaretlerinde bulunup, esnafa ruhsatla birlikte Türk bayrağı hediye ediyor.

Pursaklar Belediye Başkanı Selçuk Çetin, zabıta müdürü ile birlikte geleneksel hale getirdiği esnaf ziyaretleri kapsamında yeni açılan iş yerlerine hayırlı olsun ziyaretinde bulunup, iş yeri açma ve çalışma ruhsatıyla birlikte Türk bayrağı hediye ediyor. Düzenli olarak hemşehrileri ile bir araya gelen Çetin, her hafta esnaf ziyaretlerine devam ediyor. Gerek iş yeri ziyaretlerinde gerekse kahvaltılı toplantılarda esnafın taleplerini dinleyen Başkan Çetin, ihtiyaçlar için kalıcı çözüm önerileri sunuyor. Yeni açılan iş yerlerine Türk bayrağı ile birlikte iş yeri ruhsatı götüren Başkan, "Programlarımız dahilinde hem mevcut esnaflarımızı hem de yeni iş yeri açan esnafımızı ziyaret ediyoruz. Ortak akılla ilçemizi geleceğe hep birlikte taşıyoruz. Biz her zaman esnafımızın yanındayız. Rabbim işlerini kolay, kazançların bol eylesin" dedi.

Pursaklar’da yüzü gülen esnaf, ilçeye yapılan hizmetlerden ve istişareden dolayı memnuniyetlerini belirterek Başkan Çetin’e teşekkür etti.