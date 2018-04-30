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30 Nisan 2018 Pazartesi 12:25

Başkan Duruay’dan Berat Kandili mesajı

Gölbaşı Belediye Başkanı Fatih Duruay, Berat Kandili dolayısıyla bir mesaj yayımladı.

Başkan Duruay'dan Berat Kandili mesajı
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Gölbaşı Belediye Başkanı Fatih Duruay, Berat Kandili dolayısıyla bir mesaj yayımladı.

Gölbaşı Belediye Başkanı Fatih Duruay mesajında, "Berat Kandili insanların sevgi ve saygının hakim olduğu Ramazan ayının müjdecisi, yüce Allah’ın engin af, mağfiret ve rahmetiyle bezenmiş kutlu bir gecedir. Böylesi mübarek gecelerin aydınlığını fırsat bilerek, dargınlık ve kırgınlıkları ortadan kaldırarak kucaklaşmalı, bir olmaya, diri olmaya ve birlikte olmaya çaba göstermeliyiz. Bu duygu ve düşüncelerle Gölbaşılı hemşehrilerimin ve tüm İslam aleminin Berat Kandili’ni tebrik eder, hayırlara vesile olmasını yüce Allah’tan dilerim" ifadelerini kullandı.
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