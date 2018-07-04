ANKARA:
Yorum Yap Yazdır Facebook'ta Paylaş

04 Temmuz 2018 Çarşamba 13:08

Başkan Ercan’dan Sincan halkına ziyaret

Sincan Belediye Başkanı Murat Ercan, Ankara Büyükşehir Belediyesi’ne ait Aile Yaşam Merkezi ile Belpa Yaşlılar ve Engelliler Merkezi’ni gezdi, hizmetler hakkında bilgi aldı.Hizmet odaklı çalışmayı kendine görev bilen, gençlerin zekasından,...

Başkan Ercan'dan Sincan halkına ziyaret
Facebook'ta Paylaş Tweetle Google+ Paylaş LinkedIn'de Paylaş

Sincan Belediye Başkanı Murat Ercan, Ankara Büyükşehir Belediyesi’ne ait Aile Yaşam Merkezi ile Belpa Yaşlılar ve Engelliler Merkezi’ni gezdi, hizmetler hakkında bilgi aldı.

Hizmet odaklı çalışmayı kendine görev bilen, gençlerin zekasından, yaşlıların tecrübesinden faydalanmaya özen gösteren Sincan Belediye Başkanı Murat Ercan, 7’den 70’e her kesimin yanında olmaya devam ediyor. Ercan, Sincan Fatih’te bulunan Ankara Büyükşehir Belediyesi Aile Yaşam Merkezi’nde gençlerle bir araya geldi. Merkezi dolaşan Ercan, hizmetler hakkında bilgi aldı. Aile Yaşam Merkezi’nde yer alan Kuran kursları ile etüt merkezlerini gezen Başkan Ercan, derslere katıldı, gençlerle bol bol sohbet etti. Ercan, spora gönül veren gençleri de ilgiyle izledi. Aile Yaşam Merkez’inde bulunan gençler, desteklerinden dolayı Ercan’a tablo hediye ederek teşekkür etti.

Ercan, Aile Yaşam Merkezi’nin ardından Belpa Yaşlılar ve Engelliler Rehabilitasyon Merkezi’ni ziyaret etti. Faaliyetler hakkında bilgi alan Ercan, merkezde bulunan vatandaşlarla yakından ilgilendi, bir isteklerinin olup olmadığını sordu. Vatandaşlar ise Başkan Ercan’ın ilgisinden duyduğu memnuniyeti dile getirdi.
Facebook'ta Paylaş Tweetle Google+ Paylaş LinkedIn'de Paylaş

NOT: Haber sitemizde Haber Kaynağı belirtilmeyen haberler İhlas Haber Ajansı (İHA)'ya aittir. Haber sitemiz İHA Abonesidir. Kaynağı belirtilmeyen butür Haberleri alıp kullananlar bunun yasal sorumluluklarını kabul etmiş sayılırlar. Ayrıca, Yorum kısmına kredi reklamı, organ kaçaklığını teşvik edici yorum yapanların IP'leri savcılığa verilecektir.



İlgili Galeriler
Kenan Akdoğan'ın Oğlu Muhsin Alper'in Sünnet Düğünü Kenan Akdoğan'ın...
Malatya'yı kana bulayacaklardı Malatya’yı kana...
Malatya'ya 2 şehidin acısı düştü Malatya'ya 2...
Malatya'da ‘Evet' kutlaması Malatya’da ‘Evet’...
Anahtar Kelimeler
Misafir Avatar
İsim
Yorum Gönder
Kalan Karakter:
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, pornografik, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.
İlgili Haberler
Yukarı Çık


Bumerang - Yazarkafe


Haberi Oku