Başkan Güney’den Cumhurbaşkanı Erdoğan’a teşekkür

Kızılcahamam Belediye Başkanı Muhittin Güney, AK Parti 27. İstişare ve Değerlendirme Toplantısı ve Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın Kızılcahamam ziyaretiyle ilgili teşekkür mesajı yayımladı.

Kızılcahamam Belediye Başkanı Muhittin Güney, AK Parti 27. İstişare ve Değerlendirme Toplantısı ve Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın Kızılcahamam ziyaretiyle ilgili teşekkür mesajı yayımladı.

Kızılcahamam Belediye Başkanı Muhittin Güney, AK Parti 27. İstişare ve Değerlendirme Toplantısı ve Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın Kızılcahamam ziyaretiyle ilgili yayımladığı mesajında, "5-7 Ekim 2018 tarihlerinde AK Parti 27. İstişare ve Değerlendirme Toplantısı ilçemizde yapılmış, Cumhurbaşkanımız Sayın Recep Tayyip Erdoğan, bakanlarımız, milletvekillerimiz ve parti yetkililerimiz ilçemizde bulunmuşlardır. Ayrıca Cumhurbaşkanımız tarafından 7 Ekim 2018 günü saat 17.00’de belediye binamız önünde yaptığımız projelerin açılış töreni gerçekleştirilmiştir” dedi.

"Kızılcahamam olarak Cumhurbaşkanımızı ve misafirlerimizi ilçemize yakışır bir şekilde karşıladık ve ağırladık" diyen Güney, şöyle devam etti:

"Cumhurbaşkanımızın ilçemize gelişi öncesinde ve ilçemizde bulundukları süre içerisinde kendisini karşılayan, bağrına basan, yapılan hazırlıklar esnasında anlayış gösteren, açılış törenimize yoğun katılım sağlayan vatandaşlarımıza ve esnafımıza, ilçemizde bir güvenlik sorunu yaşanmaması için yoğun bir şekilde mesai harcayan emniyet güçlerimize, İlçe Kaymakamımız Sayın Mehmet Yıldız’a, partimizin ilçe başkanı, yönetim kurulu, gençlik kolları ve kadın kolları teşkilatlarına, MHP İlçe Başkanı ve yönetim kuruluna, belediyemiz meclis üyeleri, idari kadrosu ve personellerimize, ilçemizde görev yapan tüm kurum amirleri ve personellerine Cumhurbaşkanımız ve misafirlerimizi kusursuz bir şekilde ağırlayan Eliz Otel yetkililerine ve çalışanlarına, kamp süresince ilçemizde bulunarak görev yapan ulusal ve yerel basına sonsuz teşekkürlerimi sunarım. Ayrıca ilçemize gelerek bizleri onurlandıran ve bu güzel günleri bizlere yaşatan Cumhurbaşkanımız Sayın Recep Tayyip Erdoğan’a sonsuz teşekkürlerimi sunarım."