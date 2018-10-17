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17 Ekim 2018 Çarşamba 14:12

Başkan Güney’den Kızılcahamam Robotik ve Kodlama Atölyesi’ne ziyaret

Kızılcahamam Belediye Başkanı Muhittin Güney, İlçe Milli Eğitim Müdürü Veli Karakuş ile birlikte 2018-2019 eğitim-öğretim yılının başlaması münasebetiyle ilçede bulunan okulları ve Kızılcahamam Halk Eğitim Merkezi’ni ziyaret etti.Belediye...

Başkan Güney'den Kızılcahamam Robotik ve Kodlama Atölyesi'ne ziyaret
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Kızılcahamam Belediye Başkanı Muhittin Güney, İlçe Milli Eğitim Müdürü Veli Karakuş ile birlikte 2018-2019 eğitim-öğretim yılının başlaması münasebetiyle ilçede bulunan okulları ve Kızılcahamam Halk Eğitim Merkezi’ni ziyaret etti.

Belediye Başkanı Muhittin Güney, ziyaret sırasında Kızılcahamam Halk Eğitim Merkezi bünyesinde açılan Kızılcahamam Robotik ve Kodlama Atölyesi’ni gezdi. Başkan Güney, İlçe Milli Eğitim Müdürü Veli Karakuş ile birlikte Kızılcahamam Robotik ve Kodlama Atölyesi’nde yapılan çalışmaları yakından inceleyerek, yapılan robotlardan birini kontrol ederek deneme yaptı. Ziyaretle ilgili Güney, “Bir eğitimci olarak okullarımıza desteğimizi artırarak devam edeceğiz“ dedi.
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