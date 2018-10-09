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09 Ekim 2018 Salı 10:14

Başkan pazara indi, fiyatları tek tek denetledi

Keçiören Belediye Başkanı Mustafa Ak, dolar kurunda yaşanan dalgalanmayla birlikte fahiş fiyat artışının önüne geçmek için semt pazarlarında denetimlerde bulundu. Ak, ürünlerin kaç liradan alındığını ve yüzde kaç karla satıldığını...

Başkan pazara indi, fiyatları tek tek denetledi
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Keçiören Belediye Başkanı Mustafa Ak, dolar kurunda yaşanan dalgalanmayla birlikte fahiş fiyat artışının önüne geçmek için semt pazarlarında denetimlerde bulundu. Ak, ürünlerin kaç liradan alındığını ve yüzde kaç karla satıldığını tespit etmek için yürüttüğü denetimler sırasında kimi pazarcı esnafını pahalı satış yapmaması için uyardı.

Türkiye yönelik ekonomik saldırıları fırsata çevirmeye çalışarak stokçuluk yapanlara ve fahiş zamlarla vatandaşı mağdur edenlere yönelik zabıta denetimlerinin artırılması talimatını veren Keçiören Belediye Başkanı Mustafa Ak, Etlik’te bulunan Osmanlı Halk Pazarı’nda fiyat denetiminde bulundu. Ürünleri fahiş karla satan kimi pazarcılara cezai işlem uygulanırken, kimi pazarcılara ise fiyatları uygun hale getirmeleri için uyarıda bulunuldu. Vatandaşlarla da sohbet eden Başkan Ak, gönül rahatlığıyla alışveriş yapmaları için güven verdi.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın stokçulara ve haksız kazanç elde etmek isteyenlere fırsat verilmeyeceğini işaret etmesiyle harekete geçen Keçiören Belediyesi zabıta ekipleri, ilçe genelinde ticarethanelere ve semt pazarlarına yönelik denetimlerini sıklaştırmıştı. Fiyat ve gramaj tutarsızlığı tespit edilen ticarethanelere çeşitli cezai işlemler uygulamıştı.

“Haksız kazanca fırsat vermeyeceğiz”

Türkiye’nin maruz kaldığı ekonomik saldırıların üstesinden gelmek için üreticilerin de tüketicilerin de el ele vermesi gerektiğini söyleyen Keçiören Belediye Başkanı Mustafa Ak, “Birçok sektörde dolar arttı bahanesiyle zam yapan ve vatandaşı mağdur eden fırsatçılar var. Ticaret ahlakına uymayan, haksız zamlarla devletimizi ve milletimizi zor duruma sokan her türlü faaliyetin karşısında olduğumuzun bilinmesini istiyorum. Haksız kazanç elde etmek isteyenlere yönelik Keçiören Belediyesi zabıta ekipleri elinden gelen azami gayreti gösteriyor. Cumhurbaşkanımız Sayın Recep Tayyip Erdoğan’ın da ifade ettiği gibi milletimizi mağdur eden kim olursa olsun bedelini muhakkak ödeyecektir. Bugün gerçekleştirdiğimiz denetimler sırasında kimi tezgahlarda ürünlerin satış fiyatlarında kar payının yüksek olduğunu gördük. Keçiören’de, vatandaşlarımızın üzerinden haksız kazanç sağlanmasına asla fırsat vermeyeceğiz. Ülkemize yönelik ekonomik oyunları, ancak iyi niyetli olduğumuzda bertaraf edebileceğimizin farkında olmalıyız” diye konuştu.

Başkan Ak, sosyal medya hesabı üzerinden yaptığı açıklamada, “Ticaret ahlakına uymayan, haksız zamlarla devletimizi ve milletimizi zor duruma sokan her türlü faaliyetin karşısında olduğumuzu her fırsatta dile getiriyoruz” diyerek, Keçiören genelinde denetimlerin devam edeceğinin de sinyalini verdi.
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