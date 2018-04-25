Başkan Taşdelen hizmetleri anlattı: “4 yılda söz verdiğimiz her şeyi yaptık”

Çankaya Belediye Başkanı Alper Taşdelen, göreve geldiği günden bu güne gerçekleştirilen hizmet ve projeleri anlattı. Taşdelen, “4 yılda söz verdiğimiz her şeyi yaptık. Sosyal demokrat belediyecilik anlayışımız gereğince kamu yararı için çalıştık” dedi.

Çankaya Belediye Başkanı Alper Taşdelen, göreve geldiği günden bu güne gerçekleştirilen hizmet ve projeleri anlattı. Taşdelen, “4 yılda söz verdiğimiz her şeyi yaptık. Sosyal demokrat belediyecilik anlayışımız gereğince kamu yararı için çalıştık” dedi.

Çankaya Belediye Başkanı Alper Taşdelen, göreve geldiği günden bu yana gerçekleştirilen hizmet ve projeleri düzenlediği basın toplantısında anlattı. Taşdelen, Çankaya Belediyesi Hizmet Binası’nda gerçekleşen toplantıda, “4 yıl önce CHP adayı olarak dolaştığımız 124 mahallede verdiğimiz tüm sözleri tuttuk. Sosyal demokrat belediyecilik anlayışımız gereğince kamu yararı için çalıştık” diye konuştu.

En kıymetli arsaları halk için hizmete açtıklarını belirten Taşdelen, “Yaptığımız 7 yeni kreşle birlikte Çankaya’da toplam 12 kreşte bin 600 çocuğa hizmet veriyoruz. Türkiye’nin en büyük kamu kreşi işletmecisiyiz. TED’le birlikte yaptığımız 420 öğrenci kapasiteli yurdumuza Ağustos’ta temelini atacağımız 550 kişilik bir yurt daha eklenecek” açıklamasında bulundu.

Yıldız’da Zülfü Livaneli Kültür Merkezi açtıklarını, Maltepe’de Yılmaz Güney Sahnesi’ni yenilediklerini hatırlatan Taşdelen, “Mülkiye’nin inşaatı devam ediyor. Eskişehir yolundaki Atatürk Kültür Merkezi bin ve 500 kişilik salonlarıyla muhteşem bir kültür sanat merkezi olacak, seçimlerden önce açacağız” dedi.

“Ücretsiz kurslardan 26 bin kişi yararlandı”

Müzik eğitiminden dikişe kadar geniş bir yelpazede ücretsiz kursların verildiği Çankaya Evleri ile büyük bir ihtiyacı karşıladıklarını vurgulayan Taşdelen, şunları kaydetti:

“13 yeni Çankaya Evi ile birlikte 26 bin Çankayalı’nın yararlandığı mekanlarda emekliler için baharevi, çocuklar için oyun odaları, gençler için kütüphaneler bulunuyor. Yıldız’da açacağımız Zübeyde Hanım Sosyal Tesisi’nde de bin kişilik yemek ve 350 kişilik nikah salonunun yanı sıra bir Çankaya Evi daha olacak.”

“Pazar yerleri kent meydanı oldu”

Buz pateni, yüzme havuzu yapımı gibi ilklere imza attıklarını ifade eden Taşdelen, şöyle konuştu:

“Pazar yerlerini de kent meydanlarına çeviriyoruz. 28 Nisan’da Edip Akbayram konseriyle açacağımız Esat pazar yeri ve Özgürlük Meydanı’nın alt kısmı pazar yeri, üst kısmı dinlenme, yürüme, spor yapma, oyun oynama gibi faaliyetlerin yapılabileceği alan olacak.”

“Çankaya’ya 70 dönümlük park geliyor”

Çankaya’da 54 yeni park yaptıklarını bildiren Taşdelen, “Bu rakam 480 bin metrekare yeşil alana karşılık geliyor. 60 dönümlük İsmet İnönü Parkı’nın ardından 5 Mayıs’ta açacağımız 70 dönümlük Zafer Park ile Çankaya’nın en büyük parkını Çankayalıya kazandırmış olacağız” dedi.

Çankaya’ya 650 bin ton asfalt döktüklerini, kaldırımda marka oluşturduklarını, bin 800 yeni konteynerle çağdaş çöp toplama sistemi geliştirdiklerini anlatan Taşdelen, Çankaya’da hizmet götürülmeyen sokak kalmadığını söyledi. Sosyal belediyecilik anlayışları doğrultusunda vatandaşa dokunan işlere imza attıklarını ifade eden Taşdelen, şöyle devam etti:

“Belediye girişinde bulunan Hoş Geldiniz Masası ile 3 yılda 480 bin işlem ortalama 4 dakikada yapıldı. Ramazan’da kurduğumuz iftar çadırlarında 585 bin vatandaş orucunu açtı. 181 okulun ve 90 caminin tadilatını yaptık. 80 yeni muhtarlık, 90 taksi durağı yaptık. Özellikle maddi olanakları kısıtlı 20 bin vatandaşımızı kültür gezilerine götürdük. Ailelere Halk Kart ile 300 TL’lik alışveriş ya da nakit çekme olanağı sağlarken, Sağlık Kart ile vatandaşların 50’ye yakın özel hastaneden indirim almasını sağladık.”

Tüm bu hizmetleri hiç borçlanmadan ve kredi çekmeden yaptıklarının altını çizen Taşdelen, belediyeye 4 yılda 30 milyon lira değerinde arsa aldıklarını da ifade etti.

Toplantıya CHP Ankara İl Başkanı Adnan Keskin, CHP Çankaya İlçe Başkanı Devrim Bora Özüdoğru’nun yanı sıra Grup Başkan Vekili Bülent Ateşoğulları ve Belediye Başkan Yardımcıları da katıldı.