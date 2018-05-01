ANKARA:
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01 Mayıs 2018 Salı 11:44

Başkan Taşdelen işçilerle buluştu

Çankaya’nın en büyük değerinin işçileri olduğunu söyleyen Alper Taşdelen, 1 Mayıs öncesi Alacaatlı Üretim ve Lojistik Tesislerinde Çankaya Emekçileri ile bir araya geldi.

Başkan Taşdelen işçilerle buluştu
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Çankaya’nın en büyük değerinin işçileri olduğunu söyleyen Alper Taşdelen, 1 Mayıs öncesi Alacaatlı Üretim ve Lojistik Tesislerinde Çankaya Emekçileri ile bir araya geldi.

Toplu sözleşme görüşmelerinin devam ettiği Çankaya Belediyesinde yapılan her toplu sözleşmenin Türkiye’ye örnek olduğunu kaydeden Alper Taşdelen, "Her zaman işçinin yanında olacağım. Çünkü ben böyle bir gelenekten geliyorum" dedi.

"Her hizmetimizde işçinin alın teri var"

Çankaya Belediyesinin her hizmetinde Çankaya Belediyesi emekçilerinin alın teri olduğunun altını çizen Başkan Taşdelen, "Bir belediye başkanı işçisiyle hemhal olmazsa orada başarı olmaz. Ben her hizmetimi, her mücadelemi işçilerimle omuz omuza yapan bir belediye başkanıyım. Her zaman işçimin yanındayım. Siz hiç merak etmeyin sizin Alper yoldaşınız var" diye konuştu.

Kendi ihtiyacını üreten belediye

Alacaatlı Mahallesi’nde 10 bin metrekare alan üzerindeki alanda yer alan Alacaatlı Üretim ve Lojistik Tesislerinde işçilere seslenen ve Çankaya Belediyesinin kendi malzemesini kendisinin ürettiğini ifade eden Alper Taşdelen, "Atölyeleriyle, beton ve beton elemanları üretim santraliyle, bakım onarım-birimleriyle, yedek parça depolarıyla, asfalt boyası ve buz çözücü solüsyon üretim tesisi ile kendi üretim ve destek hizmet alanımızı yaptık. Belediyemizin ve halkımıza hizmette gereken tüm ihtiyaçlarını bu tesiste gidererek harcamalarımızı en alt düzeyde yapmaya özen gösteriyoruz" ifadelerini kullandı.
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