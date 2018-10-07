Başkan Taşdelen’den muhtarlara yeni bina müjdesi

Çankaya Belediye Başkanı Alper Taşdelen, ilçede görev yapan muhtarların katıldığı eğitim ve bilgilendirme seminerinde muhtarların vakit geçirerek daha fazla dayanışma içerisinde olabilecekleri bir merkez yapılacağı müjdesini verdi.

Çankaya Belediyesinin ilçede görev yapan muhtarlarla daha güçlü iletişim kurabilmeleri amacıyla bu yıl 4’üncüsünü düzenlediği eğitim ve bilgilendirme semineri, Antalya M Holiday Otel Konferans Salonu’nda gerçekleşti. Göreve geldiği 4,5 yıl önce siyasi görüşü ne olursa olsun her Çankayalıyı kucaklayan, mahallesinde halkın taleplerini dinleyen, süreçlere muhtarları dahil eden ve Mustafa Kemal Atatürk’ün ilçesi Çankaya’ya yakışan bir belediyecilik modelinin sözünü verdiğini belirten Çankaya Belediye Başkanı Alper Taşdelen, gelinen süreçte istedikleri Çankaya vizyonunu muhtarlarla birlikte oluşturmanın mutluluğunu yaşadığını söyledi. Bu süreçte kreşlerden Çankaya Evlerine, kültür merkezlerinden yüzme havuzlarına, pazar yerlerinden sosyal tesislere kadar birçok yatırımı Çankayalıların hizmetine sunduklarını dile getiren Taşdelen, “Mesela bu süreçte 7 yeni kreş yapmışız. Bırakın ilçe belediyesini Büyükşehir Belediyesinde bu sayı yoktur. Keza kültür merkezleri yaptık, 16 yeni Çankaya Evi açtık. Bu evlerde kursiyer sayısını 4 binden 32 bine çıkardık. Binaların yanında Çankaya’da ilklere imza attık. Çankaya’nın tarihindeki ilk yüzme havuzunu açtık. Yine bu dönemde 60 yeni park açarak 700 bin metrekare yeşil alan kazandırdık. Bu tesislerin en büyük özelliği Ankara’nın ve Çankaya’nın en değerli arsalarının üzerinde yer almasıdır. Bunları yaparken bir tane bile arsa satılmamış ve bir kuruş da borç alınmamıştır. Bu süreçte 1 milyon ton asfalt attık. Şu anda Çankaya’nın asfalt sorunu kalmadı. Çöp sistemini yeniledik, insana dönük sosyal belediyecilik hizmetleri gerçekleştirdik. Kızılay’a dahi gelemeyen yurttaşlarımızı kültür gezileri ile buluşturduk. Sosyal yardımlara büyük önem vererek Halk Kart, Sağlık Kart, Hoş Geldin Bebek uygulamaları halka birebir dokunan hizmetlerimiz. Yeni uygulamaları da hayata geçiriyoruz. E-imar uygulaması ile vatandaşlarımız imar ile ilgili bir bilgiyi belediyeye gelmeden internetten öğrenebilecek. İlk başladığımızda verdiğimiz sözlerin çok ötesinde işlere imza attık. O nedenle geçtiğimiz yıl Türkiye’nin en iyi ilçe belediyesi ödülünü aldık” dedi.

“Herkesin belediyesi olmanın mutluluğunu yaşıyoruz”

Gerçekleştirilen yatırımların halkta karşılığının bulunduğuna dikkat çeken Taşdelen, “Burada memnuniyet verici olan sadece CHP’li yurttaşlarımızın değil diğer partilere oy vermiş vatandaşlarımızın belediye konusunda bizlere teveccüh ettiklerini görmektir. Bu da insana hizmet ettiğinizde ne kadar doğru yolda olduğunuzu gösteriyor. Benim belediyecilik anlayışımda mazeret üretmek asla yoktur. Biz sızlanmadan, mazeret üretmeden bu yatırımları halkımızın hizmetine sunduk. Bir de benim şöyle anlayışım vardır, bu benim yetki alanıma giriyor veya girmiyor demiyorum. Belediyecilik halkın yanında olmaktır, derde derman olmaktır. O yüzden vatandaşların ortak kullanım alanlarında bağlı oldukları kurumlara yardımda bulunarak binaların tadilatını gerçekleştirdik. Mustafa Kemal Atatürk’ün ‘Dinlenmemek üzere yola çıkanlar asla yorulmazlar’ sözüyle yorulmadan çalışmaya devam edeceğiz. Biz yine herkesi kucaklayarak, inancı kökeni ne olursa olsun, yaratılanı yaratandan ötürü severek Çankayamıza hizmet etmeye devam edeceğiz” ifadelerini kullandı.

Halkın temsilcisi muhtarlara bir müjde de veren Taşdelen, muhtarların sosyal hayata katılacağı, vakit geçireceği bir binalarının olacağını ve bu yerin de eski Çaldıran Parkı, şimdiki Mehmet Akif Ersoy Parkı’nın içinde olacağını ve en kısa sürede tamamlanarak muhtarlara tahsis edileceğini söyledi.