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17 Ekim 2018 Çarşamba 18:34

Başkan Tiryaki Gagavuzya’ya gidiyor

Altındağ Belediye Başkanı Veysel Tiryaki, Gagavuz Özerk Cumhuriyeti’ne kazandırılan yatırımların açılışlarını yapmak üzere Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ile Moldova’ya gitti.Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ile aynı uçakta...

Başkan Tiryaki Gagavuzya'ya gidiyor
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Altındağ Belediye Başkanı Veysel Tiryaki, Gagavuz Özerk Cumhuriyeti’ne kazandırılan yatırımların açılışlarını yapmak üzere Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ile Moldova’ya gitti.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ile aynı uçakta Moldova’nın başkenti Kişinev’e ulaşan Başkan Tiryaki, yarın açılışları gerçekleştirmek üzere Gagavuz Özerk Cumhuriyeti’ne geçecek. Gagavuzya’ya gençler için bir kültür merkezi, yaşlılar için bir huzurevi yaptıklarını, bir kültür merkezinin de restorasyonunu üstlendiklerini ifade eden Veysel Tiryaki, “Kısa sürede tamamlanan yatırımlarımızın açılışlarının Sayın Cumhurbaşkanımız Recep Tayyip Erdoğan ve değerli eşleri tarafından yapılacak olmasından büyük mutluluk duyuyorum. Açılışlarımız her iki ülkeye de hayırlı uğurlu olsun inşallah” dedi.

Başkan Tiryaki şunları kaydetti:

"Aramızda yaklaşık 1700 km’lik bir mesafe var. Ama görüyoruz ki, Gagavuz Türkleri ile kalplerimiz bir 3 bin metrekare büyüklüğündeki kültür merkezi, 1200 metrekare büyüklüğündeki huzurevi ve restorasyonunu gerçekleştirdiğimiz kültür merkezi, aramızdaki dostluğu baki kılacak. Tüm bu yatırımları Allah’ın izniyle, yarın Sayın Cumhurbaşkanımız ve değerli eşleri ile birlikte açacağız. Kendilerine teşekkür ediyorum.”
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