ANKARA:
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11 Ekim 2018 Perşembe 13:19

Başkan Tiryaki, Gostivar Belediye Başkanı Taravani’yi ağırladı

Altındağ Belediye Başkanı Veysel Tiryaki, Makedonya’nın Gostivar Belediye Başkanı Arben Taravani’yi makamında ağırladı.

Başkan Tiryaki, Gostivar Belediye Başkanı Taravani'yi ağırladı
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Altındağ Belediye Başkanı Veysel Tiryaki, Makedonya’nın Gostivar Belediye Başkanı Arben Taravani’yi makamında ağırladı.

Altındağ Belediye Başkanı Veysel Tiryaki, Gostivar Belediye Başkanı Arben Taravani’yi ağırladı. Meslektaşı ile samimi bir ortamda sohbet eden Başkan Tiryaki, bu nezaket ziyaretinden duyduğu memnuniyeti dile getirdi. Başkan Tiryaki, Osmanlı Devleti’nin izlerini taşıyan Makedonya ile kurdukları dostluk bağlarının giderek güçlendiğine ve Gostivar şehrinin de bu kapsamda yer aldığına dikkat çekti. Misafirlerine Altındağ hakkında da bilgi veren Başkan Tiryaki, her geçen gün daha modern bir hale gelen ilçenin değişimini anlattı. Başkan Tiryaki, yerel yönetim alanındaki çalışmalarının ve ilçeye kazandırdıkları yatırımların sadece Türkiye’de değil, yurt dışında da yakından takip edildiğini söyledi.

Gostivar Belediye Başkanı Arben Taravani ise, gerçekleştirdiği Ankara ziyaretinde Altındağ’ı ve Başkan Tiryaki’yi ziyaret etmeden dönemeyeceğini vurguladı. Taravani, daha önce Gostivar’ı ziyaret eden ve bu ziyarette Mustafa Kemal Atatürk İlköğretim Okulunun açılışına katılan Başkan Tiryaki’yi tanımaktan büyük mutluluk duyduğunu söyledi. Meslektaşının başarılı bir yerel idareci olduğunu ifade eden Taravani, Altındağ’ın eski hali ve yeni hali arasında farkları görünce şaşkınlığını gizleyemedi.

İki belediye başkanı, birbirlerine günün anısına hediye takdim etti.
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