Başkan Tuna bakım desteği alan çocuklarla buluştu

Ankara Büyükşehir Belediye Başkanı Mustafa Tuna, Büyükşehir Belediyesi Çocuk Evleri’nde bakım desteği alan çocuklarla buluştu.

Başkan Tuna, Çocuk Evleri’nde kalan 8 minik ile Sosyal Hizmetler Daire Başkanı Adnan Şeker ve yetkilileri makamında kabul etti. Büyükşehir’in Çocuk Evleri’nde bakım desteği alan minikler, yaptıkları el emeği, göz nuru el işlerini Başkan Tuna’ya hediye ettiler. Hediyeler için çocuklara teşekkür eden Başkan Tuna, müzikle uğraşan bir çocuğun, “Sizinle daha çok görüşmeyi istiyoruz” sözleri üzerine, “Sen bir gün gitarını al gel burada program yaparız. Ayrıca sizleri evlerinizde ziyaret edeceğim ve uzun uzun görüşeceğiz” yanıtını verdi.

Çocuklarla keyifli bir gün geçiren ve bol bol şakalaşan Başkan Tuna, çocukların hatıra fotoğrafı isteklerini de geri çevirmedi. Kendisi ile ilk kez bir araya gelen miniklere Başkan Tuna kıyafet ve oyuncak hediye etti.