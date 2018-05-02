Başkan Tuna kız istedi

Ankara Büyükşehir Belediye Başkanı Mustafa Tuna, Sabah Gazetesi muhabiri Aykut Gören’e kız istedi. Başkan Tuna’nın Yargıtay Üyesi Hakimi Ali Altınkaya’dan kız isterken, “Konuyu yargıya taşımayalım” diyerek espri yapması, merasime katılanları güldürdü.

Sabah Gazetesi’nin Ankara muhabiri Aykut Gören ve Ankara Büyükşehir Belediyesi Basın Yayın ve Halklar İlişkiler Dairesi Başkanlığında görevli web editörü Fatma Güzel evlilik için ilk adımı attı. Genç çifti bu mutlu gününde Ankara Büyükşehir Belediye Başkanı Mustafa Tuna da yalnız bırakmadı. Sabah Ankara Yayın Yönetmeni Osman Altınışık, Ankara Büyükşehir Belediyesi Basın Yayın Halkla İlişkiler Daire Başkanı Adnan Yuva, eski Ankara Büyükşehir Belediyesi Genel Sekreter Yardımcısı Nazlı Ergül’ün de hazır bulunduğu törende Başkan Tuna, Yargıtay Üyesi Hakimi Ali Altınkaya’dan kız istedi. Renkli anlara sahne olan kız isteme merasiminde hayırlı bir işe vesile olduklarının altını çizen ve çifte mutluluklar dileyen Başkan Tuna, “Oğlumuz da, kızımız da hakikaten çok değerli. İnşallah güzel bir yuva oluşturacaklar. Biz de hayırlı bu işe vesile olmanın sevabını alacağız. Konuyu bence yargıya taşımayalım. Bunu burada görüşelim” diyerek espri yaptı.

Yargıtay Üyesi Hakimi Ali Altınkaya ise, “Koskoca Ankara Büyükşehir Belediye Başkanımız vesile olmuş. Bize de hayırlı olsun demek düşer” cevabını verdi.

Kahvelerin içildiği kız isteme merasiminde Aykut Gören ve Fatma Güzel’in nişan yüzükleri de takıldı. Fatma Güzel’in yüzüğünü Ankara Büyükşehir Belediye Başkanı Tuna takarken, Aykut Gören’in yüzüğünü ise Yargıtay Üyesi Hakimi Ali Altınkaya taktı. Genç çiftin nişan kurdelesini ise eski Ankara Büyükşehir Belediyesi Genel Sekreter Yardımcısı Nazlı Ergül kesti. Nişan merasiminin ardından hatıra fotoğrafları çekildi.