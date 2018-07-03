Başkan Tuna’dan çiftçiye destek

Ankara Büyükşehir Belediye Başkanı Mustafa Tuna’nın talimatıyla çiftçilere destek çalışmaları artarak devam ediyor.

Büyükşehir Belediyesi, Başkent’te bal üretimini artırarak markalaştırmak amacıyla başlattığı arıcılık desteğinin ilk aşamasında arılı kovan dağıtımını geçtiğimiz ay tamamladı. Desteğin ikinci aşamasında ise arıcılık malzeme dağıtımını da gerçekleştiren Ankara Büyükşehir Belediyesi, arıcılık malzemelerini de teslim etti. Yaklaşık 2 bin arıcının arılı kovan desteğinden yararlanmasının ardından içinde arı körüğü, arı otu, arı kıyafeti ve eldivenden oluşan malzemeler arıcılara verildi.

Başkent’teki çiftçilere desteklerini çeşitlendirerek sürdüreceklerini belirten Büyükşehir Belediyesi Kırsal Hizmetler ve Mezarlıklar Daire Başkanı Erol Eraslanoğlu, "Ankara genelinde yaklaşık 10 bin kovanı, 2 bin arıcıya dağıttık. Hemen ardından da arıcılıkla uğraşan üreticilerimize malzeme desteğinde bulunduk. Yaklaşık 2 bin çiftçimize 2 bin adet olmak üzere arıcılık malzemesi dağıtımını tamamladık. Malzeme desteğimiz arı körüğü, arı otu, arı maskesi ve kıyafetleri ile eldivenlerden oluşuyor" ifadelerini kullandı.

Tuna’ya ve Büyükşehir Belediyesine arıcılara verdiği destekten dolayı teşekkür eden üretici Ali Öztürk "Yaklaşık 10 yıldır arıcılık yapıyorum. Bugüne kadar Büyükşehir Belediyesinin birçok desteğinden yararlandım. Ceviz, armut ve elma fidanı desteği de aldım. Şimdi de arıcılık desteği alıyorum. 5 kovan, 6 arılı çıta ve arıcılık malzemesi desteğinden yararlanmamda büyük katkısı olan Büyükşehir Belediye Başkanımıza teşekkür ediyorum. Çok memnunum" şeklinde konuştu.

Bir diğer üretici Muhittin Uyanık ise emekli olduktan sonra arıcılıkla uğraşmaya başladığını belirterek Büyükşehir Belediyesine üretimlerini artıracak destek için minnettar olduğunu kaydetti.

Büyükşehir Belediyesi bu yıl arılı kovandan sonra malzeme dağıtımını Ayaş, Beypazarı, Nallıhan, Güdül, Haymana, Şereflikoçhisar, Bala, Polatlı, Evren, Elmadağ, Akyurt, Pursaklar, Kızılcahamam, Kalecik, Çubuk, Çamlıdere, Kahramankazan, Sincan ve Gölbaşı ilçelerinde gerçekleştirdi.