ANKARA:
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14 Ekim 2018 Pazar 10:30

Başkan Tuna’ya büyükelçilerden ziyaret

Ankara Büyükşehir Belediye Başkanı Mustafa Tuna’ya, Ukrayna ve Hindistan Büyükelçileri nezaket ziyaretinde bulundu.

Başkan Tuna'ya büyükelçilerden ziyaret
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Ankara Büyükşehir Belediye Başkanı Mustafa Tuna’ya, Ukrayna ve Hindistan Büyükelçileri nezaket ziyaretinde bulundu.

Ankara Büyükşehir Belediye Başkanı Mustafa Tuna’ya büyükelçi ziyaretleri devam ediyor. Başkan Tuna’nın son ziyaretçileri Ukrayna Büyükelçisi Andrii Sybiha ile Hindistan Büyükelçisi Shri Sanjay Bhattacharyya oldu. Konuklarını ayrı ayrı kabul eden Tuna, büyükelçileri “Ankara sizlerin ikinci evi” sözleriyle karşıladı. Tuna, Başkanlık makamında ilk olarak Ukrayna Büyükelçisi Andrii Sybiha’yı kabul etti. Tuna’ya Ukrayna’da iktidarı simgeleyen gürz hediye eden Büyükelçi Sybiha, Ankara’da kendisini evinde hissettiğini belirterek, “Öncelikle size Kiev Belediye Başkanımızın selamını getirdim. En kısa sürede Ankara’yı ve sizi ziyaret etmek istiyor. Türkiye ile Ukrayna arasındaki diplomatik ilişkilerin 100. yılında aramızdaki ilişkiler stratejik ortaklık düzeyine geldi. Bunu çok önemsiyoruz" dedi.

Kiev Belediye Başkanı ile en kısa sürede görüşmek istediğini belirten Başkan Tuna da, “Ülkeler arasında işbirliğinin başlangıç noktaları o iki ülkenin başkentleridir. Ankara’nın kardeş şehri Kiev’in belediye başkanını ağırlamaktan memnuniyet duyarım. Ülkeler arasında kurulan işbirliği ilişkileri bu tür ziyaretler arttıkça güçlenir" dedi.

Yeni göreve başlayan Hindistan Büyükelçisi Shri Sanjay Bhattacharyya da, Başkan Tuna ile tanışmayı uzun süredir istediğini söyledi. "Ankara’da yaşayacağım için kendimi ayrıcalıklı hissediyorum. Sizi tanımaktan büyük memnuniyet duyuyorum” diyen Bhattacharyya, “Zamanla aramızdaki ilişkilerin artarak güçleneceğinden ve birçok ortak proje ve etkinliğe imza atacağımızdan şüphem yok” ifadelerini kullandı.

Tuna, Büyükelçi Bhattacharyya’ya, “Ankara Büyükşehir Belediyesi olarak ikili ilişkileri daha ileriye götürmek, daha da güçlendirmek konusunda çalışmaya hazırız” dedi.

Başkan Tuna’nın yoğun kabullerinden sonuncusu Japonya’da bulunan Honjo Belediye Başkanı Shinge Yoshida oldu. Türkiye Görme Engelliler Spor Federasyonu Başkanı Hasan Sayyıdan ile birlikte ağırladığı Honjo Belediye Başkanı Shinge Yoshida ile samimi ortamda geçen görüşmede, Honjo kentinde yapılacak Paralimpik Oyunları öncesinde görüş alışverişinde bulunuldu. Türkiye Görme Engelliler Spor Federasyonu ile Japonya’nın Honjo Belediyesi arasında kamp protokolü imzalanacağını söyleyen Sayyıdan, Türk-Japon dostluğunun bu protokolle daha da pekişeceğini belirtti.
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