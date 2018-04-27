Başkan Yaşar, AFSAD’ın sergi açılışını yaptı

Yenimahalle Belediyesi, Ankara Fotoğraf Sanatçıları Derneği (AFSAD) Belgesel Fotoğraf Atölyesi’nin 2016-2017 dönem sergisine ev sahipliği yaptı.

Nazım Hikmet Kongre ve Sanat Merkezi içerisinde yer alan Hikmet Çetinkaya Sergi Salonu’nda gerçekleşen fotoğraf sergisinde Afyonkarahisar’ın Bolvadin ve Çay ilçesi sınırları içerinde yer alan Eber Gölü, Çayırpınarı (Mandıra) köyü, Derekarabağ köyü, Eber köyü, Ortakarabağ köyü ve Yeşilyurt (Uyanık) köyünde çekilen birbirinden güzel fotoğraflar sergilendi. Sergide açılış kurdelesini kesen Başkan Yaşar, fotoğrafları tek tek inceledi. Yaşar, “Fotoğraflarla memleketim Afyon’a bir yolculuk yaptım. Fotoğrafların hepsi birbirinden güzel. Fotoğraflarda Afyonumuzun doğal güzelliklerini ve köylerini çok güzel yansıtmışsınız. Bu fotoğraflarda çevrenin kirletilmemesi, doğal güzelliklerimizin korunmasına da dikkat çekmişsiniz. Hepinizi tebrik ediyor, vatandaşlarımızı çevreye duyarlı olmaya davet ediyorum” dedi.

Eber Gölü’nün fabrika ve sanayi atıklarıyla kirletildiğini dile getiren fotoğraf sanatçıları ise, “Eber Gölü ülkemizin 12’inci büyük gölüdür. Eber Gölü’nü Çay Deresi, Sultan Dağları’ndan gelen temiz su beslemektedir. Ancak Afyon’dan gelip Bolvadin’den geçen Akarçay Nehri ve Bolvadin’de yer alan fabrika ve sanayi atıkları Eber Gölü’nün kirlenmesine neden olmaktadır. Yetkilileri, yerel yönetimleri, sivil toplum örgütlerini, çevre örgütlerini, doğa derneklerini duyarlı olmaya ve Eber Gölü’ne sahip çıkmaya davet ediyoruz” diye konuştu.