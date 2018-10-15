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15 Ekim 2018 Pazartesi 12:56

Başkan Yaşar, Demetevler esnafını ağırladı

Demetevler esnafı, Yenimahalle Belediye Başkanı Fethi Yaşar’ı makamında ziyaret etti.Yenimahalle Belediyesi Başkan Vekili Mehmet Kartal ve Başkan Yardımcısı Yaşar Neslihanoğlu’nun da bulunduğu ziyarette, esnafın içinde bulunduğu sıkıntıları...

Başkan Yaşar, Demetevler esnafını ağırladı
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Demetevler esnafı, Yenimahalle Belediye Başkanı Fethi Yaşar’ı makamında ziyaret etti.

Yenimahalle Belediyesi Başkan Vekili Mehmet Kartal ve Başkan Yardımcısı Yaşar Neslihanoğlu’nun da bulunduğu ziyarette, esnafın içinde bulunduğu sıkıntıları dinleyen Belediye Başkanı Fethi Yaşar, “Ben de çalışma hayatıma esnaflıkla başladım. Daha sonra sanayici ve turizmci oldum. Sizleri ve yaşadığınız sıkıntıları çok iyi biliyorum. Bu nedenle Yenimahalle Belediyesi olarak doğru ve dürüst iş yapan esnafın yanında olmayı çok önemsiyorum" dedi.

"Tek yol üretimdir"

Sıkıntı yaşayan esnaf ve meslek gruplarının sorunlarının konuşulduğu ziyarette, esnaflar ekonomik sıkıntılar içerisinde bulunduklarını söyledi. Yaşar, “Esnafın içinde bulunduğu durumu görüyorum. Bu durumdan kurtulmanın tek yolu üretimdir. Üretmiyoruz. Üretim desteklenmeli. Türkiye güçlü bir devlet ancak üretmekten çok tüketiyoruz. Vakit yerli üreticiyi destekleme ve yerli ürün alma vaktidir” diye konuştu.

Küçük esnafı korumak ve alışveriş yapılmasına teşvik etmek amacıyla HalkKart Projesi’ni hayata geçirdiklerini hatırlatan Yaşar, “Küçük esnafımız yaşasın, ekonomik döngü artsın diye bölgemizde HalkKart Projesi’ni uygulamaya soktuk. Hem Yenimahalleli hemşerilerimize hem de küçük esnafımıza destek olmak istedik. Projenin önemi bu ekonomik ortamda daha çok ortaya çıktı” dedi.

Önce Yenimahalle

Yenimahalle Belediyesinin tüm alımlarında önceliğin Yenimahalle’ye verildiğinin de altını çizen Yaşar, “Göreve geldiğim günden itibaren tüm bürokratlarıma talimatımdır. Belediyeye toplu iğne alınacaksa önce Yenimahalle’den temin edilecek Yenimahalle’de bulunamazsa dışarıdan alınacak diye” dedi.
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