Başkan Yaşar, emekçilerin 1 Mayıs’ını kutladı

Yenimahalle Belediye Başkanı Fethi Yaşar, çalışanların 1 Mayıs Emek ve Dayanışma Günü’nü kutladı. Emeğin en yüce değer olduğunu belirten Yaşar, “Onuru ile çalışan, ekmek parasını alın teri ile kazanan, her türlü haksızlık ve sömürüye karşın direnen, tüm emekçi kardeşlerimin 1 Mayıs Emek ve Dayanışma Günü’nü kutluyorum” dedi.

Yenimahalle Belediye Başkanı Fethi Yaşar, çalışanların 1 Mayıs Emek ve Dayanışma Günü’nü kutladı. Emeğin en yüce değer olduğunu belirten Yaşar, “Onuru ile çalışan, ekmek parasını alın teri ile kazanan, her türlü haksızlık ve sömürüye karşın direnen, tüm emekçi kardeşlerimin 1 Mayıs Emek ve Dayanışma Günü’nü kutluyorum” dedi.

Yaşar, “Herkesin fikirlerini özgürce ifade edebildiği, hukukun işlediği bir bayram diliyorum. Emeğe saygının unutulmadığı ve işçilerimizin alın terinin hak ettiği, değer gördüğü daha aydınlık bir Türkiye umuduyla bütün emekçi kardeşlerimin işçi bayramını kutluyorum. Emeğe saygının yollarını açma mücadelesinde omuz omuza olmaya ve bu yolda ilerlemeye devam edeceğiz” dedi.

Yaşar, “Kimsenin işsiz kalmadığı, emeğinin hakkını alabildiği, iş cinayetlerinin ve çocuk çalışanlarının olmadığı, fabrikaların kapatılmadığı bir ülke hayalimizi dayanışma, birlik ve beraberlik içinde gerçekleştireceğimiz günlerin özlemini büyütmeliyiz, umudumuzu yükseltmeliyiz” dedi.

"1 Mayıs bayram havasında kutlansın"

1 Mayıs’ın tüm çalışanlar ve emekçiler için bayram havasında kutlanması, taleplerin en demokratik yolla dile getirilmesi gerektiğine de değinen Yaşar, “Yasaklamalar ile bir yere varılamayacağı, demokrasinin talep ve isteklerin özgürce dile getirilmesi anlamına geldiğini artık içselleştirmemiz gerekiyor. 1 Mayıs resmi bayramımızdır ve tüm meydanlar, sokaklar bayram havasında kutlamaların, taleplerin dile getirildiği alanlar olmalıdır” dedi.