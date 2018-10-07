Başkan Yaşar’a hemşerilerinden ziyaret

Yenimahalle Belediye Başkanı Fethi Yaşar, makamında Sandıklılar Vakfı (SANVAK) üyelerini ağırladı.

hemşerilerini Yenimahalle Belediyesi’nde ağırlamaktan duyduğu memnuniyeti dile getiren Yaşar, “Ben her zaman Sandıklılı olmaktan gurur duydum. Sandıklılar Vakfı’nın kuruluşunda görev aldım, uzun yıllar SANVAK’ı yaşatmaya çalıştık hala da yaşatıyoruz. Tabi ki doğduğumuz toprakları unutmayacağız. Doğduğumuz toprakların geleneklerini, göreneklerini ve kültürünü gelecek nesillere aktaracağız. Bu bizim görevimiz. İnsan doğduğu toprakları da doyduğu toprakları da asla unutmamalı. Hemşeri dernekleri temsil ettikleri bölgenin gelenek ve göreneklerini yaşatmakta önemli rol oynuyor” dedi.

Yaşar’ın 10 yıl boyunca Yenimahalle’de yaptığı hizmetleri takdir eden dernek üyeleri, “Hemşerileriniz olarak başarınızla gurur duyuyoruz. Herkes tarafından çok seviliyorsunuz. Afyonlular her zaman yanınızdadır" diye konuştu.