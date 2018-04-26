Başkan Yaşar’dan konukevine bebek ziyareti

Yenimahalle Belediye Başkanı Fethi Yaşar, ışın tedavisi gören 3 yaşındaki kızları için konukevinde kalan ve ikinci kızlarını kucağına alan Pala ailesini ziyaret etti.Yenimahalle Belediyesi tarafından Türkiye’nin her ilinden ve yurt dışından...

Yenimahalle Belediye Başkanı Fethi Yaşar, ışın tedavisi gören 3 yaşındaki kızları için konukevinde kalan ve ikinci kızlarını kucağına alan Pala ailesini ziyaret etti.

Yenimahalle Belediyesi tarafından Türkiye’nin her ilinden ve yurt dışından tedavi için gelen kanser hastaları ve yakınları için hizmete açılan Zübeyde Hanım Konukevi, birbirinden farklı yaşam öykülerine de ev sahipliği yapıyor. Işın tedavisi gören 3 yaşındaki kızları için konukevinde kalan Pala ailesi, ikinci kızları Neslişah bebeğe de tedavi sırasında dünyaya getirdi. 5 günlük bebeğin ilk ziyaretçisi ise Yenimahalle Belediye Başkanı Fethi Yaşar oldu.

Menice-Şefik Pala çiftinin ikinci çocukları Neslişah bebeğe Yenimahalle Belediye Başkanı Fethi Yaşar sürpriz yaptı. Nevşehir’de yaşayan ancak 3 yaşındaki kızları Elif’in ışın tedavisi görmesi dolayısıyla Ankara’dan ayrılamayan Pala çiftinin ikinci çocukları Neslişah, ablasının tedavi gördüğü Onkoloji Hastanesinde dünyaya geldi. Yenimahalle Belediyesi Zübeyde Hanım Konukevi’nde kalan çift, gördükleri ilgi karşısında şaşkınlıklarını ifade ederek, Başkan Yaşar’a hizmetinden ve ziyaretinden dolayı teşekkür etti.

Neslişah bebeğe ilk hediye

Minik bebeği kucağına alan, öpüp koklayan Yaşar, aileye geçmiş olsun dileklerini sunarken, Neslişah bebek için de “Merhaba Bebek” paketi hediye etti. Yaşar, "Sizlerin bebek heyecanınıza ortak olmaktan dolayı büyük mutluluk duydum. Yenimahalle’de dünyaya gözlerini açan Neslişah bebeğe bizden de bir hatıra olsun istedik, o da artık bizim hemşehrimiz. Allah iki çocuğunuza da uzun ömürler versin. Yeni bebeğinizin sizlere hayırlı gelmesini, Elif kızınızın biran önce sağlığına kavuşarak mutlu yaşamanıza dönmenizi gönülden diliyorum" diye konuştu.