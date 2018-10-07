ANKARA:
Yorum Yap Yazdır Facebook'ta Paylaş

07 Ekim 2018 Pazar 10:26

Başkent BELMEK zengini

Başkentli kadınlara yönelik yaptığı hizmetlere hız kesmeden devam eden Ankara Büyükşehir Belediyesi, kadınların boş zamanlarını daha verimli şekilde kullanmalarının yanı sıra el becerilerini geliştirerek, aile ekonomisine katkı sağlamasına...

Başkent BELMEK zengini
Facebook'ta Paylaş Tweetle Google+ Paylaş LinkedIn'de Paylaş
banner568

Başkentli kadınlara yönelik yaptığı hizmetlere hız kesmeden devam eden Ankara Büyükşehir Belediyesi, kadınların boş zamanlarını daha verimli şekilde kullanmalarının yanı sıra el becerilerini geliştirerek, aile ekonomisine katkı sağlamasına yardımcı olmak için açtığı Beceri ve Meslek Edindirme Kursları’na (BELMEK) her geçen gün yenilerini ekliyor.

Türkiye’nin en büyük yetişkin eğitim merkezi olan BELMEK’lerin sayısını artıran Büyükşehir Belediyesi son olarak Sincan Yenikent’te BELMEK kursu açtı. TOKİ Ortapınar Blokları’nda yer alan yeni BELMEK’in açılışını, Ankara Büyükşehir Belediyesi Kültür ve Sosyal İşler Daire Başkanı İhsan Yılmaz yaptı.

31 ayrı branşta kurs

Ankara’da 68. BELMEK’i Sincan Yenikent’te açmaktan büyük mutluluk duyduklarını belirten Yılmaz, 31 ayrı branşta kurs vermeye devam ettiklerini söyledi. Kadınları üretime teşvik etmek istediklerini vurgulayan Yılmaz, şöyle konuştu:

"BELMEK kurulurken ‘Her ev bir atölye olsun’ sloganıyla yola çıkılmış. Gerçekten de öyle oldu hanımlarımızın ev ekonomisine katkıda bulunması adına, meslek öğrenmeleri adına önemli bir hizmeti Büyükşehir belediyesi olarak ifa ediyoruz. Bugüne kadar 309 bin kursiyerimiz mezun oldu. Yenikent bölgemizde böyle bir çalışma yoktu. Bu eksikliği tespit ettik, Büyükşehir Belediye Başkanımız Doç. Dr. Mustafa Tuna’nın talimatıyla buraya da kursumuzu açtık.”

İlçede yaşayan kadınların yoğun ilgi gösterdiği BELMEK’e ilk etapta 50 kursiyer kayıt yaptırırken, 5 derslikte verilecek branş dersleri giyim, ev ekonomisi, iğne oyası, şiş dantel ve mefruşattan oluşuyor.
Facebook'ta Paylaş Tweetle Google+ Paylaş LinkedIn'de Paylaş

NOT: Haber sitemizde Haber Kaynağı belirtilmeyen haberler İhlas Haber Ajansı (İHA)'ya aittir. Haber sitemiz İHA Abonesidir. Kaynağı belirtilmeyen butür Haberleri alıp kullananlar bunun yasal sorumluluklarını kabul etmiş sayılırlar. Ayrıca, Yorum kısmına kredi reklamı, organ kaçaklığını teşvik edici yorum yapanların IP'leri savcılığa verilecektir.



İlgili Galeriler
Malatya Vakıflar Bölge Müdürlüğü, Battalgazi İlçesini İhya Etti Malatya Vakıflar...
Yeşilyurt'ta ‘Savunma Sanayi Ve Savaş Makinaları Açık Hava Müzesi' Kuruluyor Yeşilyurt’ta ‘Savunma...
Kenan Akdoğan'ın Oğlu Muhsin Alper'in Sünnet Düğünü Kenan Akdoğan'ın...
Malatya'yı kana bulayacaklardı Malatya’yı kana...
Anahtar Kelimeler
Misafir Avatar
İsim
Yorum Gönder
Kalan Karakter:
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, pornografik, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.
İlgili Haberler
Yukarı Çık
banner499
banner529


Haberi Oku