Başkent BELMEK zengini

Başkentli kadınlara yönelik yaptığı hizmetlere hız kesmeden devam eden Ankara Büyükşehir Belediyesi, kadınların boş zamanlarını daha verimli şekilde kullanmalarının yanı sıra el becerilerini geliştirerek, aile ekonomisine katkı sağlamasına...

Başkentli kadınlara yönelik yaptığı hizmetlere hız kesmeden devam eden Ankara Büyükşehir Belediyesi, kadınların boş zamanlarını daha verimli şekilde kullanmalarının yanı sıra el becerilerini geliştirerek, aile ekonomisine katkı sağlamasına yardımcı olmak için açtığı Beceri ve Meslek Edindirme Kursları’na (BELMEK) her geçen gün yenilerini ekliyor.

Türkiye’nin en büyük yetişkin eğitim merkezi olan BELMEK’lerin sayısını artıran Büyükşehir Belediyesi son olarak Sincan Yenikent’te BELMEK kursu açtı. TOKİ Ortapınar Blokları’nda yer alan yeni BELMEK’in açılışını, Ankara Büyükşehir Belediyesi Kültür ve Sosyal İşler Daire Başkanı İhsan Yılmaz yaptı.

31 ayrı branşta kurs

Ankara’da 68. BELMEK’i Sincan Yenikent’te açmaktan büyük mutluluk duyduklarını belirten Yılmaz, 31 ayrı branşta kurs vermeye devam ettiklerini söyledi. Kadınları üretime teşvik etmek istediklerini vurgulayan Yılmaz, şöyle konuştu:

"BELMEK kurulurken ‘Her ev bir atölye olsun’ sloganıyla yola çıkılmış. Gerçekten de öyle oldu hanımlarımızın ev ekonomisine katkıda bulunması adına, meslek öğrenmeleri adına önemli bir hizmeti Büyükşehir belediyesi olarak ifa ediyoruz. Bugüne kadar 309 bin kursiyerimiz mezun oldu. Yenikent bölgemizde böyle bir çalışma yoktu. Bu eksikliği tespit ettik, Büyükşehir Belediye Başkanımız Doç. Dr. Mustafa Tuna’nın talimatıyla buraya da kursumuzu açtık.”

İlçede yaşayan kadınların yoğun ilgi gösterdiği BELMEK’e ilk etapta 50 kursiyer kayıt yaptırırken, 5 derslikte verilecek branş dersleri giyim, ev ekonomisi, iğne oyası, şiş dantel ve mefruşattan oluşuyor.