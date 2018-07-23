ANKARA:
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23 Temmuz 2018 Pazartesi 10:25

Başkent’te detaylı temizlik

Ankara Büyükşehir Belediyesi, Ulus Sebze ve Meyve Hali başta olmak üzere, Hacı Bayram Camii girişi, Hükümet Caddesi ve Güvercinlik Sokak’ta gece saatlerinden sabaha kadar temizlik çalışması yaptı.Ankara Büyükşehir Belediyesi, Ulus Sebze...

Başkent'te detaylı temizlik
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Ankara Büyükşehir Belediyesi, Ulus Sebze ve Meyve Hali başta olmak üzere, Hacı Bayram Camii girişi, Hükümet Caddesi ve Güvercinlik Sokak’ta gece saatlerinden sabaha kadar temizlik çalışması yaptı.

Ankara Büyükşehir Belediyesi, Ulus Sebze ve Meyve Hali, Hacı Bayram Camii girişi, Hükümet Caddesi ve Güvercinlik Sokak’ta gece saatlerinden başlayarak sabaha kadar süren temizlik çalışması yaptı. Özel eğitimli ve teçhizatlı yıkama ekibiyle gerçekleştirilen şok temizlik çalışması kapsamında bölge, ozon gazıyla da detaylı bir şekilde temizlendi.

Özellikle cami avlusu, hastane girişleri, kapalı alt ve üst geçitler, köprü altları, meydanlar, çöp atma yerleri ve kötü kokuya sebebiyet veren noktalarda çalışmaları yoğunlaştıran ekipler, kimyasal madde kullanmadan, kokuya ve hastalığa neden olan mikroorganizma, patojen türü zararlı canlıları da özel ozon gazı aracıyla zararsız hale getiriyor.

Kendiliğinden sıcak ve soğuk sulu, bünyesinde ozon oluşturup yeterli basınçla molekül parçalama özelliğine sahip araçla Ulus Halini mikroplardan arıtılmış hale getiren Kent Estetiği Daire Başkanlığı temizlik ekipleri, temizlik çalışmalarını belirli aralıklarla devam ettiriyor.
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